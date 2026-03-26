山形県真室川町に住む６０代男性が株に関する取引を持ち掛けられ現金３５００万円余りをだまし取られる投資詐欺被害がありました。

【写真を見る】いつの間にかLINEグループに...60代男性が現金約3500万円だまし取られる詐欺被害に 株に関する取引を持ち掛けられる（山形）

警察によりますと去年１１月、真室川町に住む６０代男性が株に関するインターネットサイトを見ていたところ、いつの間にかＬＩＮＥグループに招待されたということです。

ＬＩＮＥグループには優良株の情報などが投稿されていて、男性はグループ内で株式取引に関するやりとりをするようになったということです。

今年に入って男性は相手から「１日の収益は５％前後が見込まれます」などと言われたことから指定された口座に合わせて３５３０万円を振り込みました。

相手から教えられたサイト上では利益が出ていたことから男性が利益を引き出そうとしましたが、「税金６００万円を納めないと出金できない」などと言われ、金融機関に相談したところ詐欺だとわかったということです。

警察は一度もあったことがない人から現金などを要求されたらすぐに相談するよう呼び掛けています。