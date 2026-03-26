能登半島地震の発生からまもなく2年3か月です。

地震による大規模な火災で焼失した輪島市の「朝市通り」一帯で、再建に向けた工事が26日始まりました。

地震前は、海産物や輪島塗などを販売する露店が立ち並び、奥能登有数の観光名所としてにぎわいを見せていた輪島朝市。

しかし…

2024年1月2日・能登支局・保蔵篤史記者「輪島朝市が炎に包まれています」

能登半島地震による大規模な火災で、住宅や商店などおよそ240棟、5万平方メートルが焼失しました。

2025年5月までにすべての建物の公費解体が完了し、一帯は更地になっていました。

輪島市は再建に向けて、一部の区画で道路建設などのインフラ工事に着手し、初日の26日は職員が工事を知らせる看板を立てたり、重機で土地をならしたりする作業が行われました。

輪島市まちづくり推進課・林克彦課長補佐「やっとここに至れたので良かったなと思います。復興のシンボルとして皆さんに希望が持てるようなエリアにできたら。この工事がはじまったことで、復旧・復興が進んでいる実感を皆さん持っていただけたら幸いです」

輪島市本町商店街振興組合・高森健一理事長「やっとスタートなんだなという心境です。震災をきっかけに、もとよりもっと新輪島ということで今まで以上に観光のお客さんが来てくれたら」

現在は市内にある商業施設で一部の店舗が営業を続ける輪島朝市の関係者も、再建に期待を寄せています。

輪島朝市組合・冨水長毅組合長「とても楽しみ。本当にこの火を消さないように、なんとか組合員の皆さんと頑張っていきたいという風に思っています」

工事が始まった区画では今後、災害公営住宅などの建設が予定されています。今後は残る区画でも多目的広場や公共施設も整備し、インフラ工事は2028年度中の完了を予定しています。