◆センバツ第８日 ▽２回戦 大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）

大阪桐蔭の背番号１、最速１５３キロ右腕の吉岡貫介（３年）が５回途中４失点で降板した。被安打は２ながらも７四球、４暴投と制球を乱した。

初回に３四球を与え２失点。２回１死で高めのボール球だったが、１５２キロを計測した。横浜・織田翔希（３年）が２０日の１回戦・神村学園戦で記録した１５０キロを更新した。

「先頭打者への入りも良かったですし、その後あげて行けたらよかった」と３回まではゼロを続けたが、４回２死二、三塁から連続暴投で１点差に。５回途中で降板した。

「始まる前はすごくワクワクした感じがあったんですけど、始まって緊張もあったので、それもあってか分からないですが自分の投球ができなくて。今日はフォームもちょっと決まらない感じで、ばらつきがあったのでそこが課題かなとおもいます」と反省を口にした。

打線も粘って接戦をものにして８強入り。「あとの投手と野手の全員が点を取ってくれて、勝利させてくれたので、そこは次の試合にしっかりマックスで合わせること。自分が次は良い投球をしてチームの勝利に貢献できるようにと思っています」とチームメートへの感謝とともに、次戦での活躍を誓っていた。