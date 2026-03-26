国会では先週の日米首脳会談について質疑が行われ、野党側は、トランプ大統領が中東情勢をめぐり日本に求めた「ステップアップ」の真意について、高市総理の認識を問いただしました。

【写真で見る】セアダット駐日イラン大使は取材に対し…

トランプ氏の言う「ステップアップ」とは？

国民民主党 深作ヘスス 衆院議員

「トランプ大統領は、両国間の関係をステップアップをするという趣旨の発言を複数回繰り返しています。総理は具体的にどのような意味・内容を持つと受け止めていますか」

高市総理

「前後の文脈から推察するに、ホルムズ海峡の航行の安全のために、我が国が行動をとっている。あるいは我が国が行動をとることを期待するという趣旨を述べられたと受けとめています」

高市総理は、日米首脳会談でトランプ大統領が自衛隊のホルムズ海峡への派遣などをめぐり、繰り返し「ステップアップ」を日本に求めたことについて、“日本の行動に期待を示したものだ”との認識を示しました。

一方、国会では26日、日本に駐在するイランのペイマン・セアダット大使が日イラン友好議連の総会に出席しました。

会談後、セアダット大使は取材に対し…

セアダット駐日イラン大使

「日本は平和を愛する信頼できる友好国だ」

セアダット大使は、日本が紛争の解決に向けて主導的な役割を果たすことに期待感を示し、ホルムズ海峡の安全についても対話を通じて解決の道筋を探る意向を示しました。

憲法の範囲内で模索する“日本の役割”とは

井上貴博キャスター：

日米首脳会談は外交交渉なので、全てをつまびらかにはできないというのはもちろんですが、その中で、どういうことがどこまで話し合われたのでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

日本側が「できない」ということではなく、「憲法の範囲内でできる」ということをいくつか言っているんですね。停戦後の機雷掃海などが中心です。

今日のニュースでもありましたが、議員連盟というのが稼働し始めました。

欧米の国々はイランで植民地支配や石油漁りなどをやっていましたが、日本は手を汚していないということで、非常に信頼されているんです。そういう強みを生かすことを考えてもらいたいと思います。

出水麻衣キャスター：

ただそれが、トランプ大統領の言う「ステップアップ」に見合っているかどうかというところですよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

停戦すれば色々なことができます。特に経済分野や復興支援などは日本は得意なので、その辺をはっきり言うということも必要ですし、やはり同盟関係なので、日本も相手の耳の痛いことを伝えるということも本当は大事だと思います。

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＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

1955年生まれ 福島県出身

政治記者歴30年