２６日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にヨネスケこと落語家の桂米助（７７）が出演。長く放送されていた「突撃！隣の晩ごはん」コーナーで、高石早苗首相を“突撃”していたことを明かした。

ヨネスケの代名詞ともいえる、１９８５年から日本テレビ系で放送されていた名物コーナー「突撃！隣の晩ごはん」。朝のワイドショー「ルックルックこんにちは」で始まり、番組終了後も別番組で放送が続く名物コーナーだった。

大きなしゃもじを持って突撃した回数についてヨネスケは「６０００軒は回ってますね」話し、「ヨネスケ、イコールしゃもじって言われるの」と振り返った。

「６０００軒ですと、何食べたか覚えてないですよ」というが、黒柳徹子から「その中に意外な方がいらしたのが、最近分かった」とふられると、「高市早苗さん」とヨネスケ。「“突撃！隣の議員会館”っていうので（行った）。何食べたかわからなかったんですけど、サバの塩焼きを食べていた」「つい最近まで、知らなかったんです。大臣になってからわかったんです。行ったのは（高市氏が）新人の頃」と語った。

高市氏本人がヨネスケの“突撃”について話したことがあるといい、黒柳から「高市さんが、あなたが来たっておっしゃった時、どう思いました？」と問われると、「えっ、総理大臣が私の名前を覚えていてくださった。普通は大臣になるような方が、覚えてないですよ。すごいうれしかったですね」と声を弾ませた。