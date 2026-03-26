第1子妊娠・久慈暁子、“ぽっこりお腹”が際立つ近影ショット「もうすぐだね」「かわいい〜」 夫は渡邊雄太
元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。「Black dress」と書き出し、“ぽっこりお腹”が際立つタイトなマタニティ姿を公開した。
【写真】「もうすぐだね」“ぽっこりお腹”が際立つ久慈暁子の近影ショット
久慈は「ストレッチ性があって着心地がいいのに、どこにでも着ていける万能アイテム」とつづり、最近よく着ているというワンピースを紹介。ハッシュタグ「#マタニティコーデ」と付け、大きく膨らんだお腹を披露している。
近影ショットに、コメント欄には「かわいい〜」「だいぶお腹目立ってきましたね」「もうすぐだね…母子とも無事でありますように」「ぽっこり久慈ちゃんも可愛い」などと、反響が寄せられていた。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第1子妊娠を発表した。
【写真】「もうすぐだね」“ぽっこりお腹”が際立つ久慈暁子の近影ショット
久慈は「ストレッチ性があって着心地がいいのに、どこにでも着ていける万能アイテム」とつづり、最近よく着ているというワンピースを紹介。ハッシュタグ「#マタニティコーデ」と付け、大きく膨らんだお腹を披露している。
近影ショットに、コメント欄には「かわいい〜」「だいぶお腹目立ってきましたね」「もうすぐだね…母子とも無事でありますように」「ぽっこり久慈ちゃんも可愛い」などと、反響が寄せられていた。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第1子妊娠を発表した。