卓球の国内最高峰リーグ「ノジマＴリーグ」は２６日、都内で２０２５―２６年レギュラーシーズン（ＲＳ）の表彰式を開き、２季連続で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた男子の有延大夢（彩たま）、初のＭＶＰを受賞した女子で日本ペイントの横井咲桜らが出席した。

３１歳の有延はシングルスで１５勝、ダブルスでは１０勝をマークし、今季も大車輪の活躍を見せた。２季連続でのタイトル獲得に「２季連続で今年はまさかという感情が強い。難しいシーズンになると思っていた。今年も賞をいただけたことは、少しは成長できたかなと思います」と胸を張った。賞金１００万円、副賞で旅行券１００万円を獲得し「お世話になった家族やチームメートと一緒に素敵な時間を過ごせるようにしたい」と喜びを口にした。

女子は２１歳の横井がシングルスで１８勝と圧倒し、ダブルスでは６勝をマーク。エース格として躍進し、初のタイトルをたぐり寄せた。「素敵な賞をいただけて光栄に思います。ＭＶＰは初めてで、自分でもびっくり。ファンの皆さんのおかげで賞が取れたと思うので、これからも感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいです」と更なる躍進につなげるつもりだ。

◇ＲＳの表彰選手のコメントは以下の通り。

▽ベストペア…男子は金沢・小林広夢「２年連続でベストペアを取れてうれしく思います。（旅行券の使い道は）今年も家族と行きたい」吉田雅己「プレッシャーもあった。感慨深いものがある。信頼してくれた小林選手や西東監督に感謝したい」 女子は京都・工藤夢「すごくうれしい。京都としても賞は初めてなので、すごくいい経験になりました」出雲美空「とてもうれしい。同じ所属チームでたくさん練習してきた。それを生かすことができて良かったです」

▽ベストオーダー…第２試合 男子は岡山・張本智和（欠席）女子は横井 第３試合 男子は琉球・吉村真晴（欠席）女子は神奈川・長崎美柚「本当にうれしく思います。勝った時でも負けた時も起用して下さった監督に感謝したい」日本生命の赤江夏星「初めていただいた賞。うれしく思います。最後まで信頼して起用して下さった」

第４試合 男子は有延 女子は出雲 第５試合のビクトリーマッチ 男子は張本、琉球のアン・ジェヒョン、東京のパク・ガンヒョンの３人（いずれも欠席）女子は神奈川・平野美宇「去年に引き続きこの賞をいただけて、とてもうれしく思います。今年は苦しいところから始まったけど、最後まで起用して下さったことに感謝しています」

▽特別賞 金沢・谷垣佑真「非常にうれしい。ＲＳは濃い１年でした。ファイナルも頑張ります。西東監督が諦めずに起用してくださったおかげで今があります」

▽最優秀監督賞 日本生命・村上恭和総監督「今季は２５試合の最終戦まで優勝するか分からない大接戦でした。１週間ごとにリーグ戦がありますが、早めに対戦相手を想像しながら、誰が当たるか、選手に予想を伝え、１週間練習を積んで本番に向かう。このサイクルがいい方向に向かったと思います」