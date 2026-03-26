新幹線や特急列車が平日限定で50％オフに JR東日本が“お得”なきっぷを限定発売 東京・新函館北斗間は片道1万1990円に
東日本旅客鉄道（JR東日本）は、JR東日本・JR北海道の新幹線やJR東日本の特急列車（普通車指定席）が50％割引となる“おトク”なきっぷを、オンライン予約サービス「えきねっと」にて乗車日・列車・区間・席数限定で発売する。
【画像】新幹線の主な設定区間の発売額（おとな1名・片道）
対象となるのは、5月25日〜6月5日の平日乗車分で、乗車日1ヶ月前の10時から28日前の23時50分までの購入が必要となる。対象商品は以下の通り。
・新幹線eチケット（トクだ値スペシャル28）：新幹線停車駅間の乗車券と特急券がセットで50％割引
・在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）：特急列車の特急券が50％割引
・特急トクだ値スペシャル28：特急列車停車駅間の乗車券と特急券がセットで50％割引
発売額の一例として、東北・北海道新幹線「はやぶさ」の東京・新函館北斗間が片道1万1990円（通常期2万4000円）、東京・新青森間が片道8950円（通常期1万7910円）、東北新幹線「やまびこ」の東京・盛岡間が7360円（通常期1万4730円）となる。
詳細は「えきねっと」ホームページ（https://www.eki-net.com/）にも記載。
【画像】新幹線の主な設定区間の発売額（おとな1名・片道）
対象となるのは、5月25日〜6月5日の平日乗車分で、乗車日1ヶ月前の10時から28日前の23時50分までの購入が必要となる。対象商品は以下の通り。
・在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）：特急列車の特急券が50％割引
・特急トクだ値スペシャル28：特急列車停車駅間の乗車券と特急券がセットで50％割引
発売額の一例として、東北・北海道新幹線「はやぶさ」の東京・新函館北斗間が片道1万1990円（通常期2万4000円）、東京・新青森間が片道8950円（通常期1万7910円）、東北新幹線「やまびこ」の東京・盛岡間が7360円（通常期1万4730円）となる。
詳細は「えきねっと」ホームページ（https://www.eki-net.com/）にも記載。