＝LOVEメンバー、駅でのプラべショットにファン驚き「普通にいるのビックリ」「彼女感たまらない」
【モデルプレス＝2026/03/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が3月25日、自身のInstagramを更新。駅のホームでのプライベートショットを公開した。
【写真】28歳イコラブ人気メンバー「帽子被っててもオーラすごい」駅でのプラベショット
山本は「友達がとってくれたよ〜」と記し、夜の駅のホームで撮影した写真を公開。黒いキャップをかぶった黒いレザーのジャケット姿でカメラに笑顔でピースサインを向けている。
この投稿に、ファンからは「帽子被っててもオーラすごい」「私服おしゃれ」「彼女感たまらない」「駅に普通にいるのビックリ」「プラべでも可愛すぎる」「黒コーデかっこ可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳イコラブ人気メンバー「帽子被っててもオーラすごい」駅でのプラベショット
◆山本杏奈、駅ホームでのプラべショット公開
山本は「友達がとってくれたよ〜」と記し、夜の駅のホームで撮影した写真を公開。黒いキャップをかぶった黒いレザーのジャケット姿でカメラに笑顔でピースサインを向けている。
◆山本杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「帽子被っててもオーラすごい」「私服おしゃれ」「彼女感たまらない」「駅に普通にいるのビックリ」「プラべでも可愛すぎる」「黒コーデかっこ可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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