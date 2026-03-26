【1位〜6位】3月27日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。



恋愛運

遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。



金運

お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。



ラッキーアイテム：ローズクォーツ



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。金運お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。ラッキーアイテム：ローズクォーツラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】蠍座 総合運：★★★★☆

周りの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、優しい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。



金運

買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。



ラッキーアイテム：トラベラーズノート



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】蟹座 総合運：★★★★☆

周りの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分の中でお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。



恋愛運

恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！



金運

買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。



ラッキーアイテム：キッチンタイマー



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】魚座 総合運：★★★★☆

自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。



恋愛運

今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。



金運

抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。



ラッキーアイテム：アンティークトイ



ラッキーカラー：コーラルピンク