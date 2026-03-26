【METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット】 3月27日16時 受注開始 8月 発送予定 価格：16,500円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス」専用のオプションパーツ「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」を8月に発売する。3月27日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は16,500円。

本商品は、6月に発売を予定している「ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」に対応した専用のオプションパーツ。長井龍雪監督、メカニックデザイン鷲尾直広氏により考案された、巨大な可変式武装「460mmライフル砲」と、10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場したガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニット＆太刀／小太刀を同梱している。

本セットを装備した「METAL BUILD ガンダムバルバトス」が、東京・秋葉原のTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで3月27日より開催のイベント「METAL BUILD EXPO」で展示されている。会場では、「460mmライフル砲」を構えた姿と、ガンダム・バルバトスアダプト用の装備で跳躍する姿を確認できる。

【「METAL BUILD EXPO」展示】【「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」商品画像】

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