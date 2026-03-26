【METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]】 3月27日 予約開始 10月 再販予定 価格：39,600円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは3月27日から7月6日にかけてTAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて開催する「METAL BUILD EXPO」にて、「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」の新オプションパーツを公開した。

追加パーツは「ヘビー・ウエポン・システム」（HWS）と「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」（HMBL）の2種。今回はシルエットのみを公開している。

「Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」は3月にイベント限定で発売するが、イベント後となる10月に再販予定。新規造形のファンネルジョイントパーツと青を基調とした彩色に変更し、宇宙のような美しさを感じさせるカラーリングとなっている。

METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]

(C)創通・サンライズ