山形県立河北病院と寒河江市立病院を統合し整備する新病院の基本計画案が26日承認されました。また、新病院の名称について「公立さがえ西村山医療センター」とすることも決まりました。



県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編をめぐっては現在の寒河江市立陵東中学校の敷地内に新病院を整備し、2031年中の開業を目指しています。

新病院についてはこれまで・一般病床を140床設け全室を個室化する・内科や外科など16の診療科を設けるといった基本計画案が示されていて、寒河江市内で26日開かれた会議でそれらの案が承認されました。

また、新病院の名称について「公立さがえ西村山医療センター」とすることも決まりました。基本計画案の承認を受け、運営母体となる県の吉村知事と寒河江市の斎藤真朗市長が協定書を交わしました。





吉村知事「県と寒河江市が新病院をともに整備運営していくための礎を固めることができた。新年度から新病院の設計や建設工事に向けた準備に着手し開院に向けて万全を期してもらうよう引き続きよろしくお願いします」斎藤真朗寒河江市長「将来にわたって地域住民の皆様から愛され信頼される病院となるよう引き続き県と一丸となって取り組んでいきたい」新病院整備にかかる事業費は総額160億円程度で、全室個室は東北地方の公立病院で初の試みということです。