白鷹町役場に勤務する20代の男性職員が職場内の金庫から現金合わせて10万円余りを盗んだとして、26日付で懲戒免職処分となりました。



懲戒免職処分を受けたのは白鷹町上下水道課に勤務する20代の男性職員です。町によりますと、この職員は2月6日と2月13日の2回にわたり、

職場内の金庫から、町が水道料金の収納業務を委託している「白鷹ウォーターサービス」が所有する現金合わせて10万8000円を盗んだとされています。2月16日、ウォーターサービスの職員が現金が無くなっていることに気づき、上下水道課の職員に確認を進めた際、この職員が管理職の聞き取りに対して、現金を盗んだことを認めたということです。

男性職員は「生活費に困っていて、給与が入ったら金を戻すつもりだった」などと話しているということです。盗んだ金は全額返済されていて、ウォーターサービスは被害届は提出しないとしています。

田宮修町長は「町への信頼を著しく損なうことになり、心よりお詫び申し上げます。今後、二度とこのような事態が起こらぬよう、信頼回復に向け全力を尽くしてまいります」とコメントしています。

