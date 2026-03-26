単なるエンジン以上の存在感

ミウラは数え切れないほどの雑誌の表紙を飾るとともに多数の特集記事に登場し、スーパースポーツカーの概念そのものを形成することに貢献しました。それは、ミウラのV12が単なるエンジン以上の存在感を示したためです。

【画像】本社ミュージアムが所蔵する世界に1台のランボルギーニ、『ミウラ・ロードスター』と『ミウラ・コンセプト』 全41枚

このV12エンジンはランボルギーニというブランドの心臓であり、情熱、革新、そしてパフォーマンスを最も純粋に体現していました。スーパースポーツカーという呼び名にふさわしく、ランボルギーニ・ミウラは妥協のない運転性能を実現するモデルでした。



ミウラが新車当時の、イタリアはサンタアガタ・ボロネーゼにあるランボルギーニ工場。 アウトモビリ・ランボルギーニ

ミウラは、パワーステアリングや電子支援システムがなく、機械からの直接的なフィードバックのみに頼るしかないため、今日でもドライバーは運転時に最大限の集中力を求められますが、それと同時に、ドライバーに純粋で感動的なドライビング体験をもたらします。今日においてもV12エンジンは、基準として十分な馬力と比類のないサウンドを生み出しているのです。

シャシーは、エンジンとサスペンションを密接に接続するスチール製スペースフレームで構成されています。このコンパクトな設計によって、アイコニックなデザインと卓越したロードホールディングを両立しています。

フロントとリアにダブルウィッシュボーンとコイルスプリングを採用することで、当時としてはスポーティかつ堅牢で、正確なハンドリングを実現しました。

763台のランボルギーニ・ミウラを製造

公式記録によると、1966年から1973年の間に、サンタアガタ・ボロネーゼ（イタリア）のランボルギーニ工場にて763台のランボルギーニ・ミウラが製造されました。

最初の量産型ミウラは1966年12月29日にミラノに納車され、初年度には次いで107台が製造されました。1968年までに、ランボルギーニはすでにミウラを平均して週4台近くのペースで184台を販売していました。



ランボルギーニ・ミウラ・ロードスター（1968年） アウトモビリ・ランボルギーニ

これは、当時の高性能なスーパースポーツカーとしては異例の数字でした。量産の開始前に、公式プロトタイプが1台のみ製造されましたが、このような実験的な車両は公式の生産台数には含まれていません。

さらに、米国や中東などの特定市場向けに生産された少数の車両には、技術上または規制上の軽微な変更が加えられ、史料では別個に扱われる場合があります。ランボルギーニはまた、P400とその後続モデルのP400Sの両方の特徴を組み合わせた、最初の過渡期のモデルとしてミウラP400Sも製造しました。

また、少なくとも10台のミウラモデルがワンオフ、特別プロジェクト、またはショーカーとしてカウントされています。最も有名なモデルの1つは、1968年のミウラ・ロードスターです。

40周年に登場したミウラ・コンセプト

これはカロッツェリア・ベルトーネが構想および製作した、ユニークなオープントップ仕様のモデルです。

ラメ入りのスカイブルーのペイント仕上げに白いレザーのインテリア、赤いカーペットが敷かれ、大型のドアエアインテーク、約120ヵ所の構造補強、より傾斜の急なフロントガラス、独自のリアライトなどの特徴的な要素を備え、明確にクーペと差別化されたモデルでした。



ランボルギーニ・ミウラ・コンセプト（2006年） アウトモビリ・ランボルギーニ

ランボルギーニはミウラの伝統を称えるため、同モデルの40周年を記念して2006年にミウラ・コンセプトを発表しました。ジュネーブ・モーターショーで披露されたこのコンセプトカーは、自動車史上最も影響力のあるスーパースポーツカーのうちの1台に敬意を表したものでした。

ワルター・デ・シルヴァがデザインしたミウラ・コンセプトは、レトロなスタイリングを意図的に避け、オリジナルのフラットなシルエット、幅広のリアショルダー、ショートオーバーハングという特徴を現代的に再解釈しました。

純粋にデザイン上の試作として構想されたため、生産に向けた提案はなされず、技術的なコンセプトとして温存されました。

＊3月27日夕方公開予定の『60周年を迎えたランボルギーニ・ミウラ『公式』ヒストリー（4）』へ続きます。