米津玄師のガシャポン＆食玩が8月発売 ミニCD＆『かいじゅうずかん』カードウエハース登場
米津玄師のガシャポンと食玩が、8月から全国発売されることが決定した。
【画像】ほしい…！『米津玄師 ミニCDコレクション』全11種の商品カット
発売されるのは、ガシャポン『米津玄師 ミニCDコレクション』（全11種）と、食玩『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』。バンダイからの発売となる。
『米津玄師 ミニCDコレクション』は、米津の名盤たちが手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダー。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」など、音楽史に刻まれた楽曲の数々が、米津自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化。ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作り込みにも注目だ。CDリリース作品の忠実な再現はもちろん、デジタル配信のみだった楽曲の初パッケージ化や、初回限定版ジャケットの採用など、コレクター心をくすぐる仕掛けが満載。さらに、お楽しみのシークレットも1点用意されている。
また、『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』は、米津が手がけた書籍『かいじゅうずかん』の世界が飛び出した食玩。架空のかいじゅうたちをイラストと言葉で描いた、唯一無二のその世界観を、22体ぶん両面フルデザインのプラカードで堪能できる。お菓子を食べながら、米津玄師が創り上げた奇妙でかわいい生き物たちと出会える、ちょっと特別なひとときを届けてくれる一品だ。
米津はこれまでに音楽だけでなく、さまざまな形で表現を続けてきた。今回のガシャポンと食玩は、そんな米津の世界観を、手のひらサイズで改めて味わえるファン待望のコレクターズアイテムとなる。
■『米津玄師 ミニCDコレクション』
発売時期：8月予定
受注開始：3月26日(木) 17：00〜（ガシャポンオンライン）
価格：1回500円
販売先：全国のガシャポン自販機、ガシャポンオンライン
■『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』
セット内容：バニラクリーム味ウエハース1枚入り、プラカード1枚入り（全22種）
発売時期：8月予定
価格：1個198円
販売先：全国のコンビニエンスストア・スーパー等のお菓子売り場
【画像】ほしい…！『米津玄師 ミニCDコレクション』全11種の商品カット
発売されるのは、ガシャポン『米津玄師 ミニCDコレクション』（全11種）と、食玩『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』。バンダイからの発売となる。
『米津玄師 ミニCDコレクション』は、米津の名盤たちが手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダー。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」など、音楽史に刻まれた楽曲の数々が、米津自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化。ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作り込みにも注目だ。CDリリース作品の忠実な再現はもちろん、デジタル配信のみだった楽曲の初パッケージ化や、初回限定版ジャケットの採用など、コレクター心をくすぐる仕掛けが満載。さらに、お楽しみのシークレットも1点用意されている。
米津はこれまでに音楽だけでなく、さまざまな形で表現を続けてきた。今回のガシャポンと食玩は、そんな米津の世界観を、手のひらサイズで改めて味わえるファン待望のコレクターズアイテムとなる。
■『米津玄師 ミニCDコレクション』
発売時期：8月予定
受注開始：3月26日(木) 17：00〜（ガシャポンオンライン）
価格：1回500円
販売先：全国のガシャポン自販機、ガシャポンオンライン
■『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』
セット内容：バニラクリーム味ウエハース1枚入り、プラカード1枚入り（全22種）
発売時期：8月予定
価格：1個198円
販売先：全国のコンビニエンスストア・スーパー等のお菓子売り場