永瀬廉、高橋海人は「僕の芸能生活に欠かせない相棒」 キンプリ愛にファン大歓声
King & Princeの永瀬廉が26日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』の公開前夜舞台あいさつに出席した。
【写真】イケメンすぎ…指ハートをする永瀬廉ら
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬廉は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川愛は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
この日の舞台あいさつには、W主演を務めた永瀬と吉川をはじめ、伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督らキャスト・スタッフ陣がズラリ。公開を直前に控え、永瀬は「あしたから、どのくらいの方々に観ていただけるのか。楽しみでもあり、緊張していますね」と素直な胸の内を明かした。
続けて、本作のテーマにちなみ、「運命の出会い」についてフリップトーク。「見つけた、俺の相棒」と答えた永瀬は「（高橋）海人のことです」と照れながら回答すると、客席からは黄色い歓声が湧き起こる。
さらに永瀬は「学生時代に出会ってから10年以上。出会った頃はしょうもないことでケンカして、青春っぽいことやいろんなことを経験して今に至る」と振り返りながら「この先の僕の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられた。これは運命でしかないなと思います」としみじみと語った。
【写真】イケメンすぎ…指ハートをする永瀬廉ら
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬廉は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川愛は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
続けて、本作のテーマにちなみ、「運命の出会い」についてフリップトーク。「見つけた、俺の相棒」と答えた永瀬は「（高橋）海人のことです」と照れながら回答すると、客席からは黄色い歓声が湧き起こる。
さらに永瀬は「学生時代に出会ってから10年以上。出会った頃はしょうもないことでケンカして、青春っぽいことやいろんなことを経験して今に至る」と振り返りながら「この先の僕の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられた。これは運命でしかないなと思います」としみじみと語った。