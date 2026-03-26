【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「おいしいおやつ」「不穏な気配」
日常生活や豊かな日本語の表現の中に隠れた言葉の「パーツ」を組み合わせて、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、予期せぬ事態を表す言葉から、甘味の話題、さらに直感的な危うさや深刻なピンチを指す言葉まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
い□□り
□□くさい
□□こ
□□ん
ヒント：粉状のものでお餅や団子にかけて食べるとおいしいものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
いきなり
きなくさい（きな臭い）
きなこ（きな粉）
きなん（危難）
前触れなく物事が進む「いきなり」、焦げた匂いや不穏な空気を感じる「きなくさい（きな臭い）」、素朴で香ばしい味わいの「きなこ（きな粉）」、そして命に関わるような「危難（きなん）」。日常のふとした瞬間から食卓の風景、そして緊張感のある表現まで、全く異なる情景の言葉たちが「きな」という共通の響きによって丁寧につながりました。正解がわかった瞬間の快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、予期せぬ事態を表す言葉から、甘味の話題、さらに直感的な危うさや深刻なピンチを指す言葉まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□くさい
□□こ
□□ん
ヒント：粉状のものでお餅や団子にかけて食べるとおいしいものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
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正解：きな正解は「きな」でした。
▼解説
いきなり
きなくさい（きな臭い）
きなこ（きな粉）
きなん（危難）
前触れなく物事が進む「いきなり」、焦げた匂いや不穏な空気を感じる「きなくさい（きな臭い）」、素朴で香ばしい味わいの「きなこ（きな粉）」、そして命に関わるような「危難（きなん）」。日常のふとした瞬間から食卓の風景、そして緊張感のある表現まで、全く異なる情景の言葉たちが「きな」という共通の響きによって丁寧につながりました。正解がわかった瞬間の快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)