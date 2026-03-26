名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「九州地方の温泉」ランキング！ 2位「別府八湯」、1位は？【2026年調査】
日に日に暖かさが増し、各地で桜のつぼみが膨らみ始める3月は、春の息吹を感じながらの温泉旅にぴったりの季節です。柔らかな陽光に包まれた温泉街を浴衣で散策し、名湯に身を委ねて心からリラックスできる、この時期おすすめのスポットをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「九州地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「日本一の湧出量を誇る温泉都市として、街のいたるところから湯煙が立ち上るダイナミックな光景を見てみたいからです」（20代女性／大阪府）
「8つの異なる温泉地が集まる世界一の湧出量を誇るエリアで、1人で気ままに『地獄巡り』や外湯巡りを楽しみたいからです。場所によって全く異なる泉質や景観を比較できるのは、温泉好きにとってこの上ない楽しみです。街の至る所から立ち上がる湯煙を眺めながら、蒸し料理を味わうなど、温泉地ならではの文化にどっぷりと浸かる旅を経験したいと考えています」（30代男性／東京都）
「泉質の種類がとても多く、温泉ごとに違った楽しみ方ができる点に魅力を感じています。地獄めぐりなど観光スポットも豊富で、温泉旅行として満足度が高そうです。九州に住んでいるので行きやすい点も理由のひとつです」（40代男性／北海道）
▼回答者コメント
「自然に囲まれた温泉地で、景色と泉質の両方を楽しめる点が魅力。落ち着いた雰囲気の温泉街でリフレッシュでき、温泉と観光を合わせて楽しめる点に惹かれる」（30代女性／秋田県）
「景色が綺麗だし、雑貨屋やカフェが充実していて一日中楽しめそうだから」（30代女性／石川県）
「別府温泉は日本を代表する温泉地として有名で、さまざまな種類の温泉を楽しめると聞き、一度訪れてみたいと思っています。温泉街の雰囲気や湯けむりの景色も魅力的で、ゆっくり温泉巡りをしてみたいと感じました。由布院温泉は自然に囲まれた落ち着いた温泉地というイメージがあり、ゆっくりとした時間を過ごしてみたいと思いました。景色を楽しみながら散策したり、温泉でのんびり過ごしたりできそうなところに魅力を感じています」（30代女性／大分県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「九州地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大分県／別府八湯（79票）日本一の源泉数・湧出量を誇る別府温泉郷。市内8カ所の主要な温泉地を総称して「別府八湯」と呼び、それぞれで泉質や景観がまったく異なるのが特徴です。定番の「別府地獄めぐり」で迫力ある湯煙を眺めるもよし、レトロな市営温泉に浸かるもよし。温泉を蒸気に利用した「地獄蒸し」料理などの食文化も充実しており、街全体が温泉のテーマパークのような圧倒的なパワーに満ちています。
▼回答者コメント
「日本一の湧出量を誇る温泉都市として、街のいたるところから湯煙が立ち上るダイナミックな光景を見てみたいからです」（20代女性／大阪府）
「8つの異なる温泉地が集まる世界一の湧出量を誇るエリアで、1人で気ままに『地獄巡り』や外湯巡りを楽しみたいからです。場所によって全く異なる泉質や景観を比較できるのは、温泉好きにとってこの上ない楽しみです。街の至る所から立ち上がる湯煙を眺めながら、蒸し料理を味わうなど、温泉地ならではの文化にどっぷりと浸かる旅を経験したいと考えています」（30代男性／東京都）
「泉質の種類がとても多く、温泉ごとに違った楽しみ方ができる点に魅力を感じています。地獄めぐりなど観光スポットも豊富で、温泉旅行として満足度が高そうです。九州に住んでいるので行きやすい点も理由のひとつです」（40代男性／北海道）
1位：大分県／由布院温泉（120票）数ある九州の名湯を抑え1位に輝いたのは、大分県の由布院温泉です。標高1583メートルの由布岳を望む盆地に広がる温泉街は、都会的なにぎやかさと豊かな自然が見事に融合。メインストリートの「湯の坪街道」には個性的なギャラリーやカフェが並び、おしゃれな散策が楽しめます。大型旅館ではなく落ち着いた佇まいの宿が多く、良質な単純温泉とともに、ゆったりとした時間を過ごしたい女性層から絶大な人気を集めました。
▼回答者コメント
「自然に囲まれた温泉地で、景色と泉質の両方を楽しめる点が魅力。落ち着いた雰囲気の温泉街でリフレッシュでき、温泉と観光を合わせて楽しめる点に惹かれる」（30代女性／秋田県）
「景色が綺麗だし、雑貨屋やカフェが充実していて一日中楽しめそうだから」（30代女性／石川県）
「別府温泉は日本を代表する温泉地として有名で、さまざまな種類の温泉を楽しめると聞き、一度訪れてみたいと思っています。温泉街の雰囲気や湯けむりの景色も魅力的で、ゆっくり温泉巡りをしてみたいと感じました。由布院温泉は自然に囲まれた落ち着いた温泉地というイメージがあり、ゆっくりとした時間を過ごしてみたいと思いました。景色を楽しみながら散策したり、温泉でのんびり過ごしたりできそうなところに魅力を感じています」（30代女性／大分県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)