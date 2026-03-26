SUVらしいタフさとスポーティさを両立

ホンダ車のカスタムパーツブランド「無限」を展開するM-TECは、2026年3月26日にホンダから発表されたSUV「ZR-V」の一部改良モデルに合わせて、各種カスタマイズパーツをラインナップし、全国のHonda Carsおよび無限パーツ取扱店にて順次発売します。

今回の改良により、さらに魅力が増したZR-Vに向けて、どのようなアイテムが用意されたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ZR-V」無限仕様です！（30枚以上）

ZR-Vは、スポーティハッチバックの「シビック」をベースとして開発されたSUVです。シビック譲りの低重心で安定したプラットフォームを活かしたことで、SUVでありながらセダンのような上質で爽快な走りが追求されています。

開発のキーワードには「異彩（いさい）」が掲げられ、既存のSUVの枠に捉われない、所有する喜びを感じさせるデザインが特徴です。

今回発表された一部改良モデルでは、パワートレインが2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」に一本化され、1.5リッターガソリンターボ車がラインナップから消滅しました。

また、上位グレードへの「Google 搭載 Honda CONNECT ディスプレイ」の採用や、急速充電に対応したUSB Type-Cの全タイプ採用など、デジタル機能や利便性の向上が図られています。

さらに、SUVらしい力強さを強調した特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（クロスツーリング、以下クロスツーリング）」が新たに設定されるなど、ラインナップの拡充もトピックです。

ZR-V改良モデルの車両本体価格（消費税込）は370万7000円から472万7800円です。

この改良モデルに対して設定された無限パーツは「Emotional Urban Sports」をコンセプトに開発されました。

スタイリングや走行性能といったクルマの本質にこだわり、アクティブに活動するユーザーに向けて、無限らしいスポーティさを高めるパーツが揃っています。

今回、改良で新設定されたクロスツーリング」向けとなる「フロントアンダースポイラー」が追加されました。押し出し感のある造形を採用したことで、SUVらしいタフさがより強調されるデザインとなっています。

また、「サイドスポイラー」や「リアアンダースポイラー」には、新色の「艶消し黒塗装」が設定されました。これにより、スポーツ性能とラギッドなスタイリングを両立した外観が演出されます。なお、既存の「X」「Z」の両グレード、特別仕様車「BLACK STYLE」向けのエアロパーツは継続して販売されます。

足元を彩るパフォーマンスパーツでは、19インチアルミホイール「CU20」が新たに登場しました。五角形を複数組み合わせたメッシュタイプで、幾何学パターンのデザインと「ガンメタリック」のカラーがもたらす陰影により、重厚感と存在感が与えられています。

走行性能の面では、スポーティなデザインと心地よいサウンドが特徴の「スポーツエキゾーストシステム」や、車体の微振動を減衰して操縦安定性を向上させる「パフォーマンスダンパー」が引き続き設定されました。

このほか、スタイリングのアクセントとなる各種デカールや、換気効果を高める「ベンチレーテッドバイザー」、汚れや傷を防止する「スカッフプレート」といった実用的なユーティリティアイテムまで、幅広い商品が用意されています。

主なパーツの価格（消費税込）は、フロントアンダースポイラーが11万円、サイドスポイラーが10万4500円、リアアンダースポイラーが8万8000円です。新開発の19インチアルミホイール「CU20」は1本当たり7万1500円となっています。

一部改良によって進化したZR-Vに、無限のこだわりが詰まったパーツを組み合わせることで、より個性的でスポーティな1台に仕上げることができます。