【サッカーW杯】大詰めプレーオフ 欧州『4枠』＆大陸間『2枠』が最後の切符 日本は欧州パスBとGSで対戦
2026年サッカー北中米ワールドカップの出場枠『48』のうち42枠が決定。残り6枠を決める欧州プレーオフと大陸間プレーオフが、現地26日から始まります。
欧州プレーオフは、16チームが4つのトーナメントに分かれての争い。パスBに当たるウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの4チームから勝ち上がったチームは、本大会で日本がいるグループFに入ることになっています。大陸間プレーオフはヨーロッパ以外の6チームが3チームずつ2つのトーナメントに分かれての争い。それぞれの試合は1試合で勝敗を決着。現地31日にプレーオフ勝者の6チームが決定し、本大会グループステージ出場チームが出揃います。
【プレーオフ日程】
＜欧州プレーオフパスA＞
準決勝：イタリア−北アイルランド（イタリア、現地26日）
準決勝：ウェールズ−ボスニア・ヘルツェゴビナ（ウェールズ、現地26日）
決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）
＜欧州プレーオフパスB＞
準決勝：ウクライナ−スウェーデン（スペイン、現地26日）
準決勝：ポーランド−アルバニア（ポーランド、現地26日）
決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）
＜欧州プレーオフパスC＞
準決勝：トルコ−ルーマニア（現地26日、トルコ）
準決勝：スロバキア−コソボ（現地26日、スロバキア）
決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）
＜欧州プレーオフパスD＞
準決勝：デンマーク−北マケドニア（現地26日、デンマーク）
準決勝：チェコ−アイルランド（現地26日、チェコ）
決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）
＜大陸間プレーオフパス1＞
準決勝：ニューカレドニア−ジャマイカ（現地26日、メキシコ）
決勝：準決勝の勝者−コンゴ民主共和国（現地31日、メキシコ）
＜大陸間プレーオフパス2＞
準決勝：ボリビア−スリナム（現地26日、メキシコ）
決勝：準決勝の勝者−イラク（現地31日、メキシコ）
【本大会グループステージ】（）内の数字は1月19日時点のFIFAランク
＜グループA＞
メキシコ（16位）
南アフリカ （60位）
韓国（22位）
欧州PO枠D デンマーク（21位）、チェコ（43位）、アイルランド（59位）、北マケドニア（66位）
＜グループB＞
カナダ（29位）
欧州PO枠A イタリア（13位）、ウェールズ（35位）、北アイルランド（69位）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（71位）
カタール（56位）
スイス（18位）
＜グループC＞
ブラジル（5位）
モロッコ（8位）
ハイチ（83位）
スコットランド（38位）
＜グループD＞
アメリカ（15位）
パラグアイ（40位）
オーストラリア （27位）
欧州PO枠C トルコ（25位）、スロバキア（44位）、ルーマニア（49位）、コソボ（79位）
＜グループE＞
ドイツ（10位）
キュラソー（81位）
コートジボワール（37位）
エクアドル（23位）
＜グループF＞
オランダ（7位）
日本（19位）
欧州PO枠B ウクライナ（30位）、ポーランド（34位）、スウェーデン（42位）、アルバニア（63位）
チュニジア（47位）
＜グループG＞
ベルギー（9位）
エジプト（31位）
イラン（20位）
ニュージーランド（85位）
＜グループH＞
スペイン（1位）
カーボベルデ（67位）
サウジアラビア（61位）
ウルグアイ（17位）
＜グループI＞
フランス（3位）
セネガル（12位）
大陸間PO枠2 イラク（58位）ボリビア（76位）、スリナム（123位）
ノルウェー（32位）
＜グループJ＞
アルゼンチン（2位）
アルジェリア（28位）
オーストリア（24位）
ヨルダン（64位）
＜グループK＞
ポルトガル（6位）
大陸間PO枠1 コンゴ民主共和国（48位）、ジャマイカ（70位）、ニューカレドニア（150位）
ウズベキスタン（52位）
コロンビア（14位）
イングランド（4位）
クロアチア（11位）
ガーナ（72位）
パナマ（33位）