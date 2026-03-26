2026年サッカー北中米ワールドカップの出場枠『48』のうち42枠が決定。残り6枠を決める欧州プレーオフと大陸間プレーオフが、現地26日から始まります。

欧州プレーオフは、16チームが4つのトーナメントに分かれての争い。パスBに当たるウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの4チームから勝ち上がったチームは、本大会で日本がいるグループFに入ることになっています。大陸間プレーオフはヨーロッパ以外の6チームが3チームずつ2つのトーナメントに分かれての争い。それぞれの試合は1試合で勝敗を決着。現地31日にプレーオフ勝者の6チームが決定し、本大会グループステージ出場チームが出揃います。

【プレーオフ日程】

＜欧州プレーオフパスA＞

準決勝：イタリア−北アイルランド（イタリア、現地26日）

準決勝：ウェールズ−ボスニア・ヘルツェゴビナ（ウェールズ、現地26日）

決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）

＜欧州プレーオフパスB＞

準決勝：ウクライナ−スウェーデン（スペイン、現地26日）

準決勝：ポーランド−アルバニア（ポーランド、現地26日）

決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）

＜欧州プレーオフパスC＞

準決勝：トルコ−ルーマニア（現地26日、トルコ）

準決勝：スロバキア−コソボ（現地26日、スロバキア）

決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）

＜欧州プレーオフパスD＞

準決勝：デンマーク−北マケドニア（現地26日、デンマーク）

準決勝：チェコ−アイルランド（現地26日、チェコ）

決勝：準決勝の勝者同士（現地31日）

＜大陸間プレーオフパス1＞

準決勝：ニューカレドニア−ジャマイカ（現地26日、メキシコ）

決勝：準決勝の勝者−コンゴ民主共和国（現地31日、メキシコ）

＜大陸間プレーオフパス2＞

準決勝：ボリビア−スリナム（現地26日、メキシコ）

決勝：準決勝の勝者−イラク（現地31日、メキシコ）

【本大会グループステージ】（）内の数字は1月19日時点のFIFAランク

＜グループA＞

メキシコ（16位）

南アフリカ （60位）

韓国（22位）

欧州PO枠D デンマーク（21位）、チェコ（43位）、アイルランド（59位）、北マケドニア（66位）

＜グループB＞

カナダ（29位）

欧州PO枠A イタリア（13位）、ウェールズ（35位）、北アイルランド（69位）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（71位）

カタール（56位）

スイス（18位）

＜グループC＞

ブラジル（5位）

モロッコ（8位）

ハイチ（83位）

スコットランド（38位）

＜グループD＞

アメリカ（15位）

パラグアイ（40位）

オーストラリア （27位）

欧州PO枠C トルコ（25位）、スロバキア（44位）、ルーマニア（49位）、コソボ（79位）

＜グループE＞

ドイツ（10位）

キュラソー（81位）

コートジボワール（37位）

エクアドル（23位）

＜グループF＞

オランダ（7位）

日本（19位）

欧州PO枠B ウクライナ（30位）、ポーランド（34位）、スウェーデン（42位）、アルバニア（63位）

チュニジア（47位）

＜グループG＞

ベルギー（9位）

エジプト（31位）

イラン（20位）

ニュージーランド（85位）

＜グループH＞

スペイン（1位）

カーボベルデ（67位）

サウジアラビア（61位）

ウルグアイ（17位）

＜グループI＞

フランス（3位）

セネガル（12位）

大陸間PO枠2 イラク（58位）ボリビア（76位）、スリナム（123位）

ノルウェー（32位）

＜グループJ＞

アルゼンチン（2位）

アルジェリア（28位）

オーストリア（24位）

ヨルダン（64位）

＜グループK＞

ポルトガル（6位）

大陸間PO枠1 コンゴ民主共和国（48位）、ジャマイカ（70位）、ニューカレドニア（150位）

ウズベキスタン（52位）

コロンビア（14位）

＜グループL＞イングランド（4位）クロアチア（11位）ガーナ（72位）パナマ（33位）