京都府南丹市で小学5年の男子児童が行方不明に。警察が捜索しています。

行方不明になっているのは、京都府の南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん(11)です。

警察などによりますと、3月23日午前8時ごろ、安達さんの父親が車で学校の近くまで送り届けたのを最後に姿が確認されていないということです。

学校によりますと、校区が広いこともあり、車で送迎される児童もいるといいます。

（記者リポート）「車で登校する児童は、グラウンド横の道を通って、正面玄関から小学校に入ることが多いということです」

校内に設置された防犯カメラには、23日に安達さんの姿は映っていなかったということです。

警察や消防は25日までに計約490人態勢で捜索。26日も警察が学校や自宅周辺で捜索を続けています。

安達さんは身長134.5cm、黒色の短髪、やせ型で、胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーに、ベージュのズボン、黒色のスニーカーなどを着用していたということです。

【南丹警察署 生活安全課】0771-62-0110