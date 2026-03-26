細川愛倫、“布面積少なめ”三角ビキニで美ボディ披露「1年ちょっとぶりのグラビア!!みんな喜んでくれるかな??」 父はソフトバンク・細川亨コーチ
プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が26日、自身のXを更新。同日に発売された写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の巻中グラビアに登場したことを報告した。
【写真】父は名捕手…ネイビーの“布面積少なめ”三角ビキニで美ボディを披露した細川愛倫
愛倫は「#FRIDAY 本日3月26日（木）発売 みんなたくさん手に取ってね」とのコメントとともに、ネイビーの三角ビキニ姿で美ボディを披露。また23日の投稿でもバスローブ姿を披露し、同誌への掲載を予告。「1年ちょっとぶりのグラビア!!みんな喜んでくれるかな??デジタル写真集もあるのでお楽しみに」と呼びかけていた。
ファンからは「ずっと切望してた、あいりんのビキニショットが、またこうしてグラビアで拝めるやなんて夢のようです」「大好き」「仕事前に買います！」などの声が寄せられている。
【写真】父は名捕手…ネイビーの“布面積少なめ”三角ビキニで美ボディを披露した細川愛倫
愛倫は「#FRIDAY 本日3月26日（木）発売 みんなたくさん手に取ってね」とのコメントとともに、ネイビーの三角ビキニ姿で美ボディを披露。また23日の投稿でもバスローブ姿を披露し、同誌への掲載を予告。「1年ちょっとぶりのグラビア!!みんな喜んでくれるかな??デジタル写真集もあるのでお楽しみに」と呼びかけていた。
ファンからは「ずっと切望してた、あいりんのビキニショットが、またこうしてグラビアで拝めるやなんて夢のようです」「大好き」「仕事前に買います！」などの声が寄せられている。