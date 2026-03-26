アメリカ高官「こっけいな要求」イラン高官「過度な要求」　双方提示の「戦闘終結の条件」大きく隔たり

アメリカのトランプ大統領は25日、「イランは合意を望んでいるが、殺害を恐れて言えないでいる」と主張しました。

イラン国営メディアは25日、イラン高官の話として、戦闘終結の条件として攻撃や暗殺の完全停止、賠償金の支払いなど、5つの条件を提示したと報じました。

また、イランのアラグチ外相は25日、アメリカ側の15項目の停戦案について仲介国を通じて受け取り検討しているとする一方、「交渉は行っていない」と強調しました。

こうした中、トランプ大統領は25日、戦闘終結に向けた交渉が続いているとの認識を示しました。

アメリカ・トランプ大統領：

イランとは交渉中。彼らは合意を望んでいるが、国民とアメリカによる殺害を恐れて言えないでいる。

アメリカとイランの間では双方が具体的な条件を示していますが、主張は大きく隔たり、停戦に向けた糸口は見えておらず、事態の打開は依然として不透明です。

――トランプ大統領は戦闘終結に向けた交渉が続いているという認識を示したが、進展があるようには思えないが？

SPキャスター・金子恵美氏：

トランプ大統領からすれば、一刻も早く戦闘終結に向けた交渉をしたいと思っているでしょう。イランの最高指導者のモジタバ師がアメリカとの交渉に合意したという報道はありますが、本当にモジタバ師がその意思表示をできているかも疑わしい中で、交渉のテーブルに本当についているのかもどうなのでしょうか。

そんな中、イラン国営メディアは25日、高官の話としてイランは5つの条件を提示したと報じました。

侵略や暗殺の完全停止や賠償金の支払いなどです。

一方、アメリカはウラン濃縮の停止やホルムズ海峡の開放など、15項目の条件をイランに提示しています。

――それぞれの条件について、イランの高官は「過度な要求」、アメリカの高官は「こっけいな要求」としているがうまくいく？

SPキャスター・金子恵美氏：

ある報道では、イランの合意を得たとトランプ大統領は言っていますが、これを見る限りなかなか妥協点は見いだしにくい条件だと思いますし、下手にその条件をのんでしまったりするとイラン側からしても国内からの反発も当然出てくるのではないかと。妥協もできないんじゃないでしょうかね。

アメリカ側としては、国内で主張している攻撃の理由が核開発ということなので、この辺りも譲歩できるわけがないですよね。

これらの条件について、フジテレビの中本智代子解説副委員長は「このままでは双方が受け入れる可能性はゼロだ」と言っています。

特に、アメリカが要求している核の放棄についてはそもそも前提が違い、イランはウラン濃縮は平和的利用のためとして、核兵器の開発計画の存在すら認めていません。

今後は少しずつ譲歩しながら調整していくことになると思われますが、例えば賠償金の支払いについて、アメリカ側は石油インフラの賠償は認めやすいけれども、一方で最高指導者や幹部の殺害について賠償することは、殺害が誤りだと認めることになるためあり得ないということで、いずれも協議にはまだまだ時間がかかりそうということです。

そんな中、トランプ大統領の中国訪問について、当初3月31日の予定だったんですが、イラン情勢を理由に延期され、ホワイトハウスのレビット報道官は5月14日と15日に行われると発表しました。

また会見では、記者から5月14日までに戦闘が終結していくのかと聞かれると、報道官は明確な回答は避けたということです。

――このタイミングと日程をどう見る？

SPキャスター・金子恵美氏：

少なくともトランプ大統領的には戦闘終結が見えているのかもしれませんが、やはり不確実性が高いということもあります。なので、希望的観測の所もありつつこの日に設定したのだと思います。

――最初の攻撃から1カ月たとうという中、4月9日という話もあれば、今回の5月14日という日程も出てきたりといろんな日程があるがどう見たらいい？

SPキャスター・金子恵美氏：

毎日のように発言が変わっているので、世界中がトランプ大統領に振り回されているのは事実でしょうね。

いろんな日程が出てきている中ですが、まだ道のりは長そうな感じです。