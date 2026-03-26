◆センバツ第８日 ▽２回戦 大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）

大阪桐蔭で、西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）が１点リードの７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。いきなり一、二塁間のゴロを処理し、直後の打球も一ゴロ。軽快な動きをみせた。

「自分のところに飛んでこいというマインドを作って入ったので、そこの場面で（打球を）取り切れたので良かったです。エラー一つしたら相手に流れが一気にいってしまうので、そこを取り切れたのは良かったです」と勇斗。同点の９回２死走者なしで回ってきた打席は、２球スライダーを見逃し追い込まれ、３球目の１４５キロの直球にフルスイングも三振に倒れた。

「あの場面で１本出たらチームとしてもすごく大きいと思いますし、あそこでの１点は大事やと思うんですけど結果が出なかったので、練習するだけやと思います」と振り返った。

打席では、三塁側アルプスの大阪桐蔭ブラスバンドから、父親と同じ西武の応援歌が演奏される粋なプレゼントも。「あまり気にしてなかったですけど、そうですね。その応援歌に恥じないように出来たらと思います」。延長１０回タイブレークで一塁走者となった時点で代走を出され交代。チームは１点を加え接戦を制した。

父からは「頑張れよ」という言葉で甲子園に送り出されという。「とにかく次の試合も勝利に貢献したいですし、とにかく勝つだけです」と話した。

勇斗は、父親の母校でもある大阪桐蔭に進学し昨秋にベンチ入りしたが、途中出場の２試合のみ。今大会では背番号１７でベンチ入り、１回戦は出場がなかった。

父・剛也は高校通算８３本塁打の実績を誇るが、３年夏の大阪大会決勝で敗れるなど、甲子園出場はなかった。