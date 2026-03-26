長濱ねる、“別人級”ばっさりショートに大胆イメチェン「イケメンすぎる」「誰かと思った」とファン騒然
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の長濱ねるが3月26日に、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳元坂道「小顔が際立つ」雰囲気一変のばっさりショートヘア姿
長濱はハサミの絵文字とヘアスタイリストのアカウントを添え、写真を投稿。ボブヘアやミディアムヘアが定着していた長濱だが、ばっさりとカットしたショートヘアにイメージチェンジした姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎる」「誰かと思った」「破壊力すごい」「別人級」「ショートも似合いすぎてる」「イメージ変わる」「小顔が際立つ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「小顔が際立つ」雰囲気一変のばっさりショートヘア姿
◆長濱ねる、ばっさりショートにイメチェン
長濱はハサミの絵文字とヘアスタイリストのアカウントを添え、写真を投稿。ボブヘアやミディアムヘアが定着していた長濱だが、ばっさりとカットしたショートヘアにイメージチェンジした姿を見せている。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎる」「誰かと思った」「破壊力すごい」「別人級」「ショートも似合いすぎてる」「イメージ変わる」「小顔が際立つ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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