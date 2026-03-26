3月27日、いよいよプロ野球が開幕します。ホークスの小久保監督が、対戦相手となる日本ハムの新庄監督とともに、前日会見に臨みました。昨シーズン、優勝を争った両チーム、会見は爆笑の「前哨戦」となりました。



リーグ3連覇、そして日本一連覇を目指すホークス。27日にプロ野球が開幕し、王者の挑戦が始まります。





開幕戦の相手は昨シーズン2位、新庄監督率いる日本ハムです。いきなりのライバル対決を前に、ホークスの小久保監督は。■小久保裕紀監督「ことしの開幕カード、日本ハムと戦えるという非常に注目カードだと思います。ワクワク、ドキドキするような3連戦、試合ができたらと思います。」静かに闘志を燃やす一方、福岡で育った新庄監督は、あいかわらずの“新庄節”です。

■新庄剛志監督

「きのうは9時に福岡空港に着いて、野間大池にある長崎ちゃんぽんを食べて、寺塚1丁目で小さいころ、野球を楽しんで過ごした家を見に行って、最後に“穴観音”に行って大好きな小久保監督といい試合ができますようにとお祈りしてきました。」



さらに、今シーズンのホークスのスローガン、チームを一回壊して新たなチャレンジをするという意味の「全新（ゼンシン）」について。



■新庄監督

「僕を意識しているなと思って。全部、新庄に勝つという全新でしょ？違う？」



■小久保監督

「その通り。」



両監督が語る、開幕戦のポイントは。



■小久保監督

「何が来ても驚かない。そういう思いでグラウンドに入るべきだなと思っています。」



■新庄監督

「そう思われている時点で勝っているな。」

昨シーズンの雪辱か、王者の貫禄か。今シーズン143試合の行方を占う注目の開幕戦は、27日午後6時10分からFBSで生中継します。