欧州株 軟調に始まる、原油高を警戒
欧州株 軟調に始まる、原油高を警戒
東京時間17:22現在
英ＦＴＳＥ100 10047.70（-59.14 -0.59%）
独ＤＡＸ 22696.92（-260.16 -1.15%）
仏ＣＡＣ40 7815.53（-31.02 -0.40%）
スイスＳＭＩ 12674.67（-43.69 -0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46548.00（-163.00 -0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6614.75（-26.00 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24250.75（-117.00 -0.48%）
東京時間17:22現在
英ＦＴＳＥ100 10047.70（-59.14 -0.59%）
独ＤＡＸ 22696.92（-260.16 -1.15%）
仏ＣＡＣ40 7815.53（-31.02 -0.40%）
スイスＳＭＩ 12674.67（-43.69 -0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46548.00（-163.00 -0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6614.75（-26.00 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24250.75（-117.00 -0.48%）