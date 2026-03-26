欧州株　軟調に始まる、原油高を警戒
東京時間17:22現在
英ＦＴＳＥ100　 10047.70（-59.14　-0.59%）
独ＤＡＸ　　22696.92（-260.16　-1.15%）
仏ＣＡＣ40　 7815.53（-31.02　-0.40%）
スイスＳＭＩ　 12674.67（-43.69　-0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46548.00（-163.00　-0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6614.75（-26.00　-0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24250.75（-117.00　-0.48%）