サンワサプライは、テレビ裏のVESA穴を活用して設置できるケーブルボックス「200-CB101BK」を発売した。直販価格は2,680円。

テレビ裏のデッドスペースを収納として活用できる製品。付属ボルトでVESA穴に取り付ける構造で、床や棚の上を占有せず、電源まわりをすっきり整理できる点が特徴。対応VESAは100/200/300。

前面

Nintendo SwitchやSwitch 2本体のほか、電源タップもまとめて収納可能。ゲーム機まわりの配線やアダプタ類を1カ所に集約でき、見た目の煩雑さを抑えながら、充電ステーションとしても活用できる。

本体は左右と上部に配線口を備え、ケーブルを無理なく引き回せる設計。開閉式のフタを採用しており、内部へのアクセスもしやすく、掃除やメンテナンスも行ないやすい。

背面

素材には、自己消化性を備えたUL94-V0グレードの難燃ABS樹脂を採用。さらに底面にスリットを設けることで熱がこもりにくい構造とし、電源タップなどを収納する用途に配慮。

完成品で届くため、組み立て不要。軽量ながらしっかりした作りで、テレビ周辺の配線や周辺機器を省スペースですっきりまとめられる。

外形寸法は40.1×15×16.5(幅×奥行き×高さ)。重量は約1.1g。付属品はボルト(M4×14mm)×2、ボルト(M6×14mm)×2、ワッシャー(M4)×2、ワッシャー(M6)×2、六角レンチ(4mm)。