【独自】子供800人が犠牲　わずか10分で沈没した「対馬丸」の図面入手　“最後の一発”は蒸気爆発だった可能性　隠されてきた真相

第二次世界大戦末期、児童800人を乗せて撃沈された疎開船「対馬丸」。子供たちを乗せたまま、なぜわずか10分で沈没に至ったのか。

FNNは、イギリスの造船業者が設計した対馬丸の図面を独自に入手。長年の遺族らの希望を受け、およそ30年ぶりに行われた水中調査のオペレーションを取材し、戦後ひた隠しにされてきた悲劇の真相に迫った。

海に沈んだ「対馬丸」

2025年11月、鹿児島県トカラ列島の沖で、内閣府による、ある水中調査が行われた。

海中調査のオペレーター：

それでは、ROVを水面につけていきます。水の中に入っていきます

およそ1時間かけ、水深870メートルの海底へ。見通しの利かない海中を進むと･･･。

「あ、何か見えてきましたね」

画面に現れたのは、貝などの付着物に覆われた鉄製の構造物、「対馬丸」だ。

第二次世界大戦末期、アメリカ軍の潜水艦に撃沈され、児童およそ800人を含む、1500人近くが犠牲になった悲劇の船。FNNは、その水中調査のオペレーションを、遺族も立ち会う中、撮影することを許された。

生存者の証言

対馬丸が出航したのは、戦争末期。国は、児童や女性ら10万人を本土に疎開させることを計画し、対馬丸などの民間輸送船が用いられた。

沈没した船から逃げ出して、九死に一生を得た女性が、当時の状況を証言している。

上原妙さん（当時14歳）：

縄ばしごみたいに急勾配のハシゴでね。途中から怖いんです、ガタガタ震えて。

船が出航した翌日の夜、突然、轟音が鳴り響いたといいます。

上原妙さん（当時14歳）：

ぐっすり寝た後に、急に「左舷に飛び込め左舷に飛び込め」って人の足跡が、枕元にどんどん聞こえるんですね。

魚雷を受けた対馬丸。生存者が描いた絵には、海に飛び込んだ児童たちが海上を漂う様子が描かれていた。

一方、対馬丸に向かう魚雷を目撃したという証言もある。

上原妙さん（当時14歳）：

いかだに座った途端に、ガラガラと何かが下を通るんですね。そしたら何秒もしないうちに当たってしぶき上げて、バーンと爆発して沈んだ。

こうした証言や、魚雷や船の速度の計算から、魚雷は左舷に3発があたり、船が右後ろに反転したのち、右舷にさらに1発直撃したと、長年、考えられてきた。

しかし、沈没の真相は、箝口令が敷かれたため、詳細については今も分かっておらず、遺族からは船の調査を行うよう求める声が上がっていた。

4歳で家族と対馬丸に乗船した高良政勝さん（85）は、「物的な証拠を映像として確認できるのは非常にありがたい」と話す。

船体に残る衝撃の痕

初日の水中調査は、対馬丸の船尾付近から始まった。

スクリュープロペラは、軸だけが残っている。そして反時計回りに進むと、船首に近い甲板の上には大きな機械。丸い部品から、ワイヤーを巻き上げるウィンチとみられる。

そして、魚雷が3発当たったとされる左舷側には、生々しい衝撃の痕が。

折れたマスト。鉄板が船の外側に向かって、大きく反り返っていた。魚雷2発が船内で爆発した痕とみられる。

近くにあった倉庫には多くの児童が集められていて、命を落とした可能性がある。

さらに、同じような大きな穴は左舷の中央後ろ付近にも。穴の向こうに、船内の様子がくっきりと見えた。

一方、右舷には、証言にあったような魚雷の痕が無いことが新たに分かった。

生存者の証言などから、右舷への「最後の一発」とされる爆発は何だったのか。

軍事ライターの小高正稔氏は「常にボイラーを炊いている状態なので、水が入ってくると蒸気爆発する。上部構造物の一部が大きくめくれたのだと考えます」と分析し、魚雷の命中とされた音は、船の蒸気機関の爆発だった可能性を指摘した。

「対馬丸」図面を独自入手

わずか10分程度で沈み、多くの犠牲者を出したとされる対馬丸。なぜわずかな間に浸水が進んだのか。

FNNは、イギリスで設計された対馬丸の図面を独自に入手した。

船には、浸水を食い止めるために隔壁があり、船首付近の魚雷は、隔壁に直撃していた可能性があるという。

大阪公立大 片山教授：

水密の壁があって、前のところに水密の壁があって、後ろにも水密の壁があるんですけど。2つとも穴あいて、水が入ったっていうのは、もしもそうだとすると、良くないところに穴が開いてしまいましたね。

さらに現代の船と違い、隔壁の上部が密閉されていない点に注目した。

大阪公立大 片山教授：

タイタニックもそうなんですけど。壁の上側まで水面が来てしまうと、上を乗り越えて、隣の部屋まで水が入ってしまう。

木片回収･･･船体の一部か

水中調査の2日目は、遺品や遺骨を探すため、船の周辺を捜索した。

子供たちの痕跡がないかくまなく捜索していくと、船体の近くで何かを見つけたのか、ロボットアームですくい取った。

「あ、入った」「木っぽいですね」

今回の調査では、遺品や遺骨の回収には至らなかったが、船の一部とみられる木片を回収した。

4歳で家族と対馬丸に乗船した高良政勝さん：

対馬丸の一部をなしていたものがあがってくる。今までより皆さんに、対馬丸の悲劇を感じてもらえるのではないかと思います。

戦後限られた証言から語り継がれてきた対馬丸の悲劇。今回その真実を捕らえた海中映像は、回収された木片とともに記念館に収められ、次の世代に戦争の記憶をつないでいくことになる。

（フジテレビ報道局・調査報道統括チーム 松岡紳顕）