櫻坂46『anan』32人全員登場！ 表紙は期別グラビアが並ぶ片観音仕様に 「人間関係強化塾」特集をジャック

櫻坂46『anan』32人全員登場！ 表紙は期別グラビアが並ぶ片観音仕様に 「人間関係強化塾」特集をジャック