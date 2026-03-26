お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるか（46）が26日、ニッポン放送「バカリズム ザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。新たな事務所内の“序列”について語った。

この日は「ナイツ ザ・ラジオショー」のパーソナリティー・ナイツが春休みを取っているため代役パーソナリティーとしてバカリズムが出演。23年末に吉本興業から「GATE」に移籍したハリセンボンについてバカリズムは「今の事務所、新しい事務所の方は序列はあるんですか」と質問した。

箕輪は「一応キャリア的には芸人の中ではうちらが上なので」と回答。バカリズムが「他、いろいろいますよね」と続けると、「はい、います。友田オレくんとか」と明かした。

バカリズムが「トップはベッキーさんなんですか」と確認すると、箕輪は「そうですね。ベッキーさんがトップというのか。まあ一番引っ張ってくれる存在的な」と表現した。

バカリズムは「例えば新年会やろうって言ったときに、やっぱり一番奥に、ど真ん中に座っているのはベッキーさんなんですか」とも尋ね、「まあ。奥というか、まあベッキーさんが見守る立場でいてくれる」と明言。「ベッキーさんが手前の方で注文取ったりしないですよね」との問いかけにも「さすがにはい。そういう動きは」と笑ってみせた。

バカリズムは「ベッキーさんがお年玉あげるとか」とも想像し、箕輪は「お年玉じゃないですけど、まあでもあいさつしてもらったりとか」と語り、「もうやっぱり一番トリで」と言い切った。