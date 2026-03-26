明日の株式相場に向けて＝「氷上ドリフト相場」年度替わりは要警戒
きょう（２６日）の東京株式市場は日経平均株価が前営業日比１４５円安の５万３６０３円と３日ぶり反落。つかみどころのない相場というよりない。氷上をドリフトするように無機質に株価が振れまくっており、ちょっと手を出しにくいというのが個人投資家に共通する意見ではないかと思われる。強弱観が対立するなか、全体相場がギシギシと音を立てて上下動を繰り返しているのであれば、まだそれは相場の活力が感じられ健全ともいえるのだが、今のマーケットは値動きこそ荒いが投資家心理が錯綜するような場面もなく、痛痒を感じないＡＩが勝手に振り回し、それを人間が白けた目で眺めているという体（てい）である。
前日は米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、それよりも半日早く欧州株市場がほぼ全面高買われた。オオカミ少年化しているトランプ発言に対する反応は、以前よりは大分鈍くなり、眉唾（まゆつば）で買いをいれているようなところはあるが、まだ現状はイラン停戦の思惑に絡むニュースフローが相場の方向性を左右する最有力事項であることに変わりはない。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０などは、いずれも週明け２３日のザラ場に今年の安値を形成したものの、同日に大陽線を形成して底入れを示唆。その後も首尾よくリバウンド局面に移行した。中東有事に対して目が慣れてきたというべきか、流れが変わりつつあるようにも見えた。しかし、どうも様子がおかしい。
日本を含むアジア株市場全般は前日に欧米に先立って上昇していた反動もあり、きょうはリスクオンがそうは続かないという見方が強かった。東京市場でも朝方取引開始前の日経２２５先物の値動きは揺れに揺れた。フタを開けて見れば強調展開でスタートし胸をなでおろしたのも束の間、日経平均は５万４０００円台に乗せるやいきなり上値が重くなり、その後も大台攻防で粘ったものの、前場取引終盤から諦めたように下に放れた。市場関係者は「日経平均は引き続き原油価格にリンクされた値動きであり、きょうはＷＴＩ原油先物価格が取引時間中にジリジリと水準を切り上げ１バレル＝９２ドル台まで上昇したことから、株価の方にはインデックス売り圧力が働き、押し下げ要因となった」（中堅証券ストラテジスト）と指摘する。ほぼ全量を輸入に頼る日本や韓国などはホルムズ海峡が封鎖された状態が続けば、ＷＴＩ原油よりもはるかに高コストのオマーン産原油などで代替するよりなく、為替の通貨安（円安、ウォン安）と相まってスタグフレーション懸念が再燃する。日経平均はこうしたリスクシナリオをおぼろげながら想起させる不安定な軌道を描いた。
もっとも、日本の場合は石油備蓄量に関して言えば国際的にもトップクラスであり、その点ではまだ余裕がある。しかしながら「ベトナム、インドネシアなどの東南アジア諸国は備蓄日数で１カ月程度しかない国が多く、ホルムズ問題が長引けばアジア通貨危機に発展する危険性もある」（ネット証券アナリスト）という。こうした状況が現実に警戒されるようになった際、日本株が選別して買われるわけではなく“合わせ切り”の対象となるため、これも先行きに不安を募らせる。
きょうは日経平均が後場後半に下げ足を強め、午後２時半ごろには５７０円あまりの下落幅となった。最終盤は下げ渋ったが、それでもクロージングオークションの入る直前の時点で４００円ほど下げていた。だが、最後の５分間で急速に下落幅を縮小し、結局１４５円安で着地している。引けの板寄せで先物絡みのショート筋による買い戻しと、駆け込みの配当権利取りの動きが集中したことが窺われる。
前日は米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、それよりも半日早く欧州株市場がほぼ全面高買われた。オオカミ少年化しているトランプ発言に対する反応は、以前よりは大分鈍くなり、眉唾（まゆつば）で買いをいれているようなところはあるが、まだ現状はイラン停戦の思惑に絡むニュースフローが相場の方向性を左右する最有力事項であることに変わりはない。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０などは、いずれも週明け２３日のザラ場に今年の安値を形成したものの、同日に大陽線を形成して底入れを示唆。その後も首尾よくリバウンド局面に移行した。中東有事に対して目が慣れてきたというべきか、流れが変わりつつあるようにも見えた。しかし、どうも様子がおかしい。
日本を含むアジア株市場全般は前日に欧米に先立って上昇していた反動もあり、きょうはリスクオンがそうは続かないという見方が強かった。東京市場でも朝方取引開始前の日経２２５先物の値動きは揺れに揺れた。フタを開けて見れば強調展開でスタートし胸をなでおろしたのも束の間、日経平均は５万４０００円台に乗せるやいきなり上値が重くなり、その後も大台攻防で粘ったものの、前場取引終盤から諦めたように下に放れた。市場関係者は「日経平均は引き続き原油価格にリンクされた値動きであり、きょうはＷＴＩ原油先物価格が取引時間中にジリジリと水準を切り上げ１バレル＝９２ドル台まで上昇したことから、株価の方にはインデックス売り圧力が働き、押し下げ要因となった」（中堅証券ストラテジスト）と指摘する。ほぼ全量を輸入に頼る日本や韓国などはホルムズ海峡が封鎖された状態が続けば、ＷＴＩ原油よりもはるかに高コストのオマーン産原油などで代替するよりなく、為替の通貨安（円安、ウォン安）と相まってスタグフレーション懸念が再燃する。日経平均はこうしたリスクシナリオをおぼろげながら想起させる不安定な軌道を描いた。
もっとも、日本の場合は石油備蓄量に関して言えば国際的にもトップクラスであり、その点ではまだ余裕がある。しかしながら「ベトナム、インドネシアなどの東南アジア諸国は備蓄日数で１カ月程度しかない国が多く、ホルムズ問題が長引けばアジア通貨危機に発展する危険性もある」（ネット証券アナリスト）という。こうした状況が現実に警戒されるようになった際、日本株が選別して買われるわけではなく“合わせ切り”の対象となるため、これも先行きに不安を募らせる。
きょうは日経平均が後場後半に下げ足を強め、午後２時半ごろには５７０円あまりの下落幅となった。最終盤は下げ渋ったが、それでもクロージングオークションの入る直前の時点で４００円ほど下げていた。だが、最後の５分間で急速に下落幅を縮小し、結局１４５円安で着地している。引けの板寄せで先物絡みのショート筋による買い戻しと、駆け込みの配当権利取りの動きが集中したことが窺われる。