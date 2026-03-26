BTSが、本日3月26日から全国で放映されるNTTドコモの料金プラン『ドコモ MAX』の新CMに出演。また、メンバーがCM内で鑑賞している映像が、特別コンテンツとしてドコモが運営する映像配信サービス Lemino ®にて順次配信される。

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『ドコモ MAX』はBTSを起用し、『ドコモ MAX with BTS』プロジェクトを展開。CM第2弾となる『ずっと一緒に』編は、ドコモ MAXのイベントに招かれたメンバー7人がトークショーに出演し、そのシーンをスクリーンで見返すという演出に。BTSのフォーマルな姿と自然体の魅力を体感できる内容となっている。

同CMでは、ドコモ MAXのイベントに招かれたメンバー7人が多くのフラッシュに包まれながらレッドカーペットに登場。続けてメンバー同士が気になる質問を投げかけあうトークショー『The Best Talk Show!』に出演し、にぎやかな時間を過ごす。その後シーンが一転し、イベントを終えリラックスした空間で、自分たちが出演したトークショーをメンバー全員で見るという様子が映し出される。

CM中に流れるのは、3月20日に発売されたニューアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」だ。人生の荒波の中でも泳ぎ進み続ける姿勢を歌った、アップビートなオルタナティブポップで、映像の世界観を一層引き立てている。

また、トークショー『The Best Talk Show!』は特別コンテンツとして、Leminoで独占配信。CM撮影の裏側を追ったメイキング映像も配信予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）