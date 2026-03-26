All Black

株式会社NINE COMPANYは、LIM'S Designの「Lims Canon EOS R6 Mark III用 イタリアンレザーケース」を3月27日（金）に発売する。価格は2万4,800円。カラーはAll Black、Black & Red Stitch、Brown。

キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」に対応するカメラケース。素材にはBADALASSI CARLO社のイタリアンレザーを採用。フルベジタブルタンニン鞣しで仕上げており、使用するにつれて光沢が増すエイジングが楽しめるとしている。革表面にはフライス加工による自然なエンボスが施されている。

Black & Red Stitch

Brown

底面には航空機製造にも使用されるアルミニウム合金を採用し、アルマイト処理による耐腐食性・耐摩耗性を持たせた。アルカスイス互換形状のプレートを内蔵しており、三脚や雲台への取り付けにも対応する。

ケースを装着した状態でも、バッテリーやメモリーカードの交換、ケーブル接続、液晶モニターの可動が行える。