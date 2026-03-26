米津玄師の世界観が手のひらサイズになって登場！バンダイよりガシャポン(R)＆食玩が発売決定

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米津玄師の世界観が、手のひらサイズになって登場する。バンダイより、ガシャポン(R)“米津玄師 ミニCDコレクション”と、食玩“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”が、8月より全国発売される。

■“米津玄師 ミニCDコレクション”“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”は8月発売

ガシャポン(R)“米津玄師 ミニCDコレクション”は、あの名盤たちが手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダーになった夢のような一品。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」など、音楽史に刻まれた楽曲の数々が、米津玄師自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化。

ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作り込みにも注目だ。

CDリリース作品の忠実な再現はもちろん、デジタル配信のみだった楽曲の初パッケージ化や、初回限定版ジャケットの採用など、コレクター心をくすぐる仕掛けが満載。さらに、お楽しみのシークレットも1点用意されている。

また、“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”は、米津玄師が自ら手掛けた書籍『かいじゅうずかん』の世界が飛び出した食玩。架空のかいじゅうたちをイラストと言葉で描いた、唯一無二のその世界観を、22体ぶん両面フルデザインのプラカードで堪能できる。

お菓子を食べながら、米津玄師が作り上げた奇妙でかわいい生き物たちと出会える、ちょっと特別なひとときを届けてくれる一品だ。

音楽、イラスト、書籍…、米津玄師はその豊かな創造性で、表現の枠を超え続けてきた。今回のガシャポン(R)と食玩は、そんな彼のイラストをふんだんにまとった、ファン待望のコレクターズアイテムとなる。8月の発売を、ぜひ楽しみに待とう

■【画像】ガシャポン(R)“米津玄師 ミニCDコレクション”商品画像

■【画像】食玩“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”告知画像

■【画像】米津玄師のアーティスト写真

■関連リンク

特設ページ（バンダイ）

https://www.bandai.co.jp/special/artist_goods/kenshiyonezu.php

ガシャポンオンライン

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/item/PRE_4582769911255.html

キャンディオフィシャルサイト

https://www.bandai.co.jp/candy/

バンダイキャンディ OFFICIAL X

https://x.com/candytoy_c

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/