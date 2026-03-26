[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇106銘柄・下落127銘柄（東証終値比）
3月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは267銘柄。東証終値比で上昇は106銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは36銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1314 +300（ +29.6%）
2位 <7774> Ｊ・ＴＥＣ 899 +150（ +20.0%）
3位 <6072> 地盤ＨＤ 1210 +145（ +13.6%）
4位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 71 +8（ +12.7%）
5位 <4167> ココペリ 403.1 +45.1（ +12.6%）
6位 <4591> リボミック 106 +11（ +11.6%）
7位 <3137> ファンデリー 250 +25（ +11.1%）
8位 <149A> シンカ 1426 +125（ +9.6%）
9位 <4840> トライアイズ 559.1 +42.1（ +8.1%）
10位 <3747> インタートレ 588 +36（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6013> タクマ 2279 -500（ -18.0%）
2位 <9327> イーロジット 180 -24（ -11.8%）
3位 <6580> ライトアップ 825 -54（ -6.1%）
4位 <4022> ラサ工 7600 -430（ -5.4%）
5位 <7066> ピアズ 470 -26（ -5.2%）
6位 <7603> ジーイエット 121 -6（ -4.7%）
7位 <4594> ブライトパス 71 -3（ -4.1%）
8位 <7063> バードマン 143 -6（ -4.0%）
9位 <3853> アステリア 1491 -45（ -2.9%）
10位 <9235> 売れるＧ 731.1 -20.9（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3403 +142.0（ +4.4%）
2位 <4911> 資生堂 3069 +44.0（ +1.5%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2053 +22.0（ +1.1%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 940 +7.5（ +0.8%）
5位 <6723> ルネサス 2405.3 +15.8（ +0.7%）
6位 <3402> 東レ 1125 +6.0（ +0.5%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4705 +18（ +0.4%）
8位 <1801> 大成建 16680 +40（ +0.2%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1405 +3.0（ +0.2%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1855 +3.5（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 6311 -55（ -0.9%）
2位 <7261> マツダ 1108 -9.0（ -0.8%）
3位 <4751> サイバー 1360.6 -9.9（ -0.7%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 616 -4.4（ -0.7%）
5位 <6981> 村田製 3698 -25.0（ -0.7%）
6位 <7012> 川重 15210 -95（ -0.6%）
7位 <6770> アルプスアル 2225.8 -13.7（ -0.6%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1430 -8.0（ -0.6%）
9位 <6501> 日立 4755 -24（ -0.5%）
10位 <8267> イオン 1893 -9.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1314 +300（ +29.6%）
2位 <7774> Ｊ・ＴＥＣ 899 +150（ +20.0%）
3位 <6072> 地盤ＨＤ 1210 +145（ +13.6%）
4位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 71 +8（ +12.7%）
5位 <4167> ココペリ 403.1 +45.1（ +12.6%）
6位 <4591> リボミック 106 +11（ +11.6%）
7位 <3137> ファンデリー 250 +25（ +11.1%）
8位 <149A> シンカ 1426 +125（ +9.6%）
9位 <4840> トライアイズ 559.1 +42.1（ +8.1%）
10位 <3747> インタートレ 588 +36（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6013> タクマ 2279 -500（ -18.0%）
2位 <9327> イーロジット 180 -24（ -11.8%）
3位 <6580> ライトアップ 825 -54（ -6.1%）
4位 <4022> ラサ工 7600 -430（ -5.4%）
5位 <7066> ピアズ 470 -26（ -5.2%）
6位 <7603> ジーイエット 121 -6（ -4.7%）
7位 <4594> ブライトパス 71 -3（ -4.1%）
8位 <7063> バードマン 143 -6（ -4.0%）
9位 <3853> アステリア 1491 -45（ -2.9%）
10位 <9235> 売れるＧ 731.1 -20.9（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3403 +142.0（ +4.4%）
2位 <4911> 資生堂 3069 +44.0（ +1.5%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2053 +22.0（ +1.1%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 940 +7.5（ +0.8%）
5位 <6723> ルネサス 2405.3 +15.8（ +0.7%）
6位 <3402> 東レ 1125 +6.0（ +0.5%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4705 +18（ +0.4%）
8位 <1801> 大成建 16680 +40（ +0.2%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1405 +3.0（ +0.2%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1855 +3.5（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 6311 -55（ -0.9%）
2位 <7261> マツダ 1108 -9.0（ -0.8%）
3位 <4751> サイバー 1360.6 -9.9（ -0.7%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 616 -4.4（ -0.7%）
5位 <6981> 村田製 3698 -25.0（ -0.7%）
6位 <7012> 川重 15210 -95（ -0.6%）
7位 <6770> アルプスアル 2225.8 -13.7（ -0.6%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1430 -8.0（ -0.6%）
9位 <6501> 日立 4755 -24（ -0.5%）
10位 <8267> イオン 1893 -9.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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