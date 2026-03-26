　3月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは267銘柄。東証終値比で上昇は106銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは36銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1314　 +300（ +29.6%）
2位 <7774>　Ｊ・ＴＥＣ　　　　　899　 +150（ +20.0%）
3位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1210　 +145（ +13.6%）
4位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 71　　 +8（ +12.7%）
5位 <4167>　ココペリ　　　　　403.1　+45.1（ +12.6%）
6位 <4591>　リボミック　　　　　106　　+11（ +11.6%）
7位 <3137>　ファンデリー　　　　250　　+25（ +11.1%）
8位 <149A>　シンカ　　　　　　 1426　 +125（　+9.6%）
9位 <4840>　トライアイズ　　　559.1　+42.1（　+8.1%）
10位 <3747>　インタートレ　　　　588　　+36（　+6.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6013>　タクマ　　　　　　 2279　 -500（ -18.0%）
2位 <9327>　イーロジット　　　　180　　-24（ -11.8%）
3位 <6580>　ライトアップ　　　　825　　-54（　-6.1%）
4位 <4022>　ラサ工　　　　　　 7600　 -430（　-5.4%）
5位 <7066>　ピアズ　　　　　　　470　　-26（　-5.2%）
6位 <7603>　ジーイエット　　　　121　　 -6（　-4.7%）
7位 <4594>　ブライトパス　　　　 71　　 -3（　-4.1%）
8位 <7063>　バードマン　　　　　143　　 -6（　-4.0%）
9位 <3853>　アステリア　　　　 1491　　-45（　-2.9%）
10位 <9235>　売れるＧ　　　　　731.1　-20.9（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3403 +142.0（　+4.4%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　　 3069　+44.0（　+1.5%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2053　+22.0（　+1.1%）
4位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　940　 +7.5（　+0.8%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　 2405.3　+15.8（　+0.7%）
6位 <3402>　東レ　　　　　　　 1125　 +6.0（　+0.5%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4705　　+18（　+0.4%）
8位 <1801>　大成建　　　　　　16680　　+40（　+0.2%）
9位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1405　 +3.0（　+0.2%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1855　 +3.5（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2768>　双日　　　　　　　 6311　　-55（　-0.9%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1108　 -9.0（　-0.8%）
3位 <4751>　サイバー　　　　 1360.6　 -9.9（　-0.7%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　616　 -4.4（　-0.7%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 3698　-25.0（　-0.7%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　15210　　-95（　-0.6%）
7位 <6770>　アルプスアル　　 2225.8　-13.7（　-0.6%）
8位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1430　 -8.0（　-0.6%）
9位 <6501>　日立　　　　　　　 4755　　-24（　-0.5%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 1893　 -9.5（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース