メ～テレ（名古屋テレビ）

魚介類が美味しい三重県で今、困ったことが起きています。三重県では丸干しが人気で冬の味覚として知られるサンマ。しかし、一度も漁に出ることなく春を迎えてしまいました。いったい、何があったのでしょうか。

21日、三重県尾鷲市で開催された「早田ブリまつり」。

熊野灘でとれる天然のブリは、3月から4月に旬を迎えることから「春ブリ」とよばれています。

「脂のりやおいしさは本当に最高」（早田漁協 中井恭佑 漁労長）

今年のブリは脂ののりがよく、おいしいということですが、他の魚はというと…。

「もう8年9年にもなってくる、全然とれないのは」（熊野漁業協同組合 濱田徳光 組合長）

熊野漁協の組合長、濱田徳光さんが嘆くのは、熊野の冬の味覚「サンマ」の不漁です。

熊野灘でとれるサンマは脂の少ないさっぱりとした味が特徴で、「サンマの丸干し」は、この地方の冬の風物詩になっていますが…。

「この沖の情報では、漁に行って商売できるようなサンマが入っていない、とうとう漁に1回も行かなかった」（濱田組合長）

三重県南部を支える漁業に、一体何が起きているのでしょうか。

原因は黒潮大蛇行…終息もサンマの不漁は依然として続く

三重県は全国有数の水産県ですが今、海の環境変化に悩まされています。

原因が、黒潮大蛇行という海流の現象です。

黒潮は、日本の南岸に沿って北上する暖かい海流です。

2017年8月以降、この黒潮が紀伊半島から大きく太平洋側に離れて大蛇行し、日本列島の南岸に戻ってきた黒潮の一部が熊野灘などの西に流れ、三重県沖の海水温が上昇しました。

そのため、三重県沖ではサンマの不漁が続いていました。

気象庁によりますと、7年9カ月続いた黒潮大蛇行は去年4月に終息。

ようやく、この冬はサンマがとれると期待されましたが…。

沖にサンマが入っていない状況に漁に1回もいかなかった漁師もいました。

秋に北海道から日本列島の東側を南下してくるサンマは、冬にかけて、紀伊半島から西へと移動するといわれています。

三重県の漁獲量の減少幅は全国でワースト

黒潮大蛇行が終わった今、なぜ三重でサンマの姿がないのでしょうか。

「千葉県や福島県沖に黒潮が接岸していた。福島県沖で“黒潮の大きな壁”が出来てしまった。黒潮の壁に、サンマの南下はある程度、抑えられてしまったんじゃないか」（三重大学大学院 生物資源学研究科 松田浩一 教授）

今シーズン、宮城県沖などでは、サンマが豊漁だったということですが、三重大学大学院の松田浩一教授によりますと、福島県沖に黒潮の壁ができてしまったことで、三重県までサンマが南下してこなかったことが考えられるといいます。

「大蛇行の期間が7年9カ月と長期間続いてしまい、その間すごく水温が上昇したので、三重県の漁獲量の減少幅というのは、全国でワースト。黒潮大蛇行前に戻るかどうかはなかなか難しい」（松田教授）