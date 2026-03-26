「成功した」と、政府関係者が胸を張る日米首脳会談。イランへの攻撃が続くなか、ホルムズ海峡へ自衛隊派遣は求められず、確かに大失点は無かった。だが……。

【画像】高市氏が信頼を寄せる側近の官邸幹部

「成功裏に終了した」

ホワイトハウス至近に位置する「ウィラード・インターコンチネンタル・ワシントン」。200年以上の歴史を持ち「大統領のホテル」とも呼ばれるこの場所は、日米首脳会談における“プレスセンター”としても使われていた。



難局が続く高市氏

3月19日の午後3時40分（現地時間）。地下1階のフロアで報道陣に囲まれていたのは、高市早苗首相が全幅の信頼を寄せる尾粼正直官房副長官だった。

「会談は、大変成功裏に進み、成功裏に終了したと思っています」

立ち振る舞いは日本にいる際と特段変わらなかったが、その表情は心なしか満足気に見えた。だが、ある国に関する話題について記者から質問が飛ぶと――。

「どのような具体的な議論があったのか、詳細は差し控えます」

世界中が注目していた日米首脳会談。その裏で一体なにがあったのか。

《この続きでは、▶︎米側文書には台湾明記も…元防衛副大臣「意図がある」、▶︎真珠湾発言を誘発 テレ朝記者の意外な親密政治家、▶︎不毛アピール合戦 茂木 抹茶ラテ赤沢ベッセントと会話、▶︎「許したわけじゃない」高市を悩ますW不倫大臣などのトピックについて詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および3月26日発売の雑誌「週刊文春」で読むことできる》

〈高市早苗首相は日米首脳会談に遅刻していた…「成功した」「120点」評価も、会談で起きていた「喜べない事態」《新聞・テレビが報じない高市＆トランプ会談の裏側》〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）