毎日放送（MBS）は26日に放送したテレビのニュース番組で、25年7月に大阪市内で行われた参政党イベント会場近くで起きたトラブルで書類送検された男性2人を大阪地検が不起訴としたことを報じた上で「MBSでは先月13日にこのニュースを放送する段階で、今回不起訴となった男性2人から直接話を聞いていませんでした。報道により男性2人が傷害事件の加害者であるかのような印象を与えたことをおわびします」として、2月13日に放送した内容について釈明し、謝罪した。



【写真】街頭演説する参政党の神谷宗幣代表

同局は2月13日、ニュース番組で、25年7月に大阪市内で行われた参政党のイベント会場近くで、同党の支持者と誤認された男性が、同党に対して抗議活動中の男性から暴行を受け重傷を負い、被害届を提出したと報じていた。



この日、同局で行われた改編会見で、MBSテレビの総合編成局長は「きょうお昼のニュースにて、去年7月、大阪市内の参政党のイベント会場近くで起きたトラブルで、書類送検された男性2人を大阪地検が不起訴としたことをお伝えしました。先月13日の報道により、男性2人が傷害事件の加害者であるような印象を与えたことをおわび申し上げました。いずれも、ニュースで申し上げた」と言及した。



さらに「弊社の一社員、編成責任者として、結果的にこのようなことに至ったこと、特に男性２人にご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げる次第でございます。本当に申し訳なかったと思っております。申し訳ございませんでした」と頭を下げた。



同局は3月19日にも、ニュース番組で「参政党支持者と間違われた男性が『しばき隊』と名乗る男性たちから暴行を受けた」と報道したことについて、男性たちが「しばき隊」と名乗った事実はなかったとして番組内で訂正し、謝罪している。



広報担当者は「今、まさにいろんなことを調査している最中。事実として分かったことと、訂正、おわびすることに対しては、先週と本日の２回に渡っておわびをさせていただきました。2人の男性に関しましては、引き続き真摯に対応していこうと思っています」と説明した。



（よろず～ニュース編集部）