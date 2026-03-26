福岡は名古屋から宮大樹を完全移籍で獲得、2024年以来の古巣復帰となる

アビスパ福岡は3月25日、名古屋グランパスからDF宮大樹の完全移籍を発表した。

宮は2024年以来の古巣復帰となる。

29歳の宮は身長186センチを誇る左利きのセンターバックで、J1通算125試合3得点。2021年から24年まで福岡に所属し、2023年のルヴァンカップ優勝を知る一人だ。

昨季名古屋へ移籍したが、北海道コンサドーレ札幌への期限付き移籍を経て今季名古屋に復帰していた。今季はミハイロ・ペトロヴィッチ監督の下、J1百年構想リーグでの出番がなかった。

古巣復帰について宮は自身のXで「ただいまです！ さあさあさあ、こっから巻き返しますよー」と投稿。それに対し、ファンからは「おかえりなさい」「これは泣く」「びっくり」「信じられないくらい嬉しい」「まさかの宮」「もう絶対推す」「経験と実力をこのチームに頼む」といったコメントが寄せられていた。

福岡は8試合を終えた百年構想リーグにおいて、PK戦で2勝しているが、90分での勝利が未だなく、勝ち点5でWESTの最下位に沈む。同じく名古屋からMF椎橋慧也の期限付き移籍も決まり、中盤から最終ラインにかけて強化した。（FOOTBALL ZONE編集部）