〈「タケさーん！ いだがねえー？」絶滅寸前の盲目の巫女を訪ねると…八戸の住宅街にひっそり住む“日本最後のイタコ”の住まいに掲げられた“意外な看板”とは〉から続く

八戸市の小さな一軒家に住まう中村タケさん。彼女こそ、90歳を超える日本最後にして最高齢のイタコだ。その姿は、どこにでもいる“田舎の可愛いお婆ちゃん”。

【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんが死者の言葉を語っている最中の様子

彼女が行う儀式はいったいどのような内容なのか。ここでは、「道民の人」が執筆した『日本遠国紀行』（笠間書院）の一部を抜粋。現地を訪れ、自分が生まれる前に亡くなった祖父の口寄せを依頼した際の一連を紹介する。死者の魂を呼ぶ儀式の実情とは――。

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口寄せと涙

中村タケさんは、短い白髪頭の小さなお婆さんだった。廊下の壁に手をつくようにして玄関に向かってくる姿は、顔も体も小さく、それでいて声に低い張りと芯があった。左目は一文字に閉じたまま、右目も半分開かれたままの瞼の下にあるのは義眼でまったく別の方を向いたまま動かない。

目が不自由なのはすぐわかった。しかし、立ち姿も声もしっかりしており、身にまとった黒い洋服には汚れやほつれなどはまったくない。「矍鑠（かくしゃく）としている」という表現がぴったりだと思った。

でも、それ以上にタケさんは「かわいい」方だった。東北地方の田舎町で、道端で猫車を押しながらひょこひょこ歩いていく農家のお婆ちゃん、朝から庭先で洗濯物を一生懸命干しているお婆ちゃんのような、どこにでもいる「田舎の小さなお婆ちゃん」という雰囲気の強い方だった。

しかし、そんなどこにでもいるような彼女が盲目で、そして現在90歳を越える日本最高齢にして最後のイタコであるという事実に、私は玄関でただただ震えるだけであった。

「いらっしゃい。今日はほんどに遠いどっがら（所から）……まンず上がってちょうだい」

優しげな笑みを浮かべたタケさんは、南部訛りの東北弁で私を迎えてくれた。

ごくふつうの「田舎の祖父母の家」といった雰囲気

上がってすぐ左手に廊下があり、その突き当たりが口寄せを行う部屋だそうで、江刺家さん（編集部注：八戸郷土史家で伝統的なイタコの姿と歴史、業を守り、伝える活動を行う人物）に伴われて廊下を歩く。イタコの家といっても、イメージの中にあるような妖しいオカルトグッズやお札の類はなく、口寄せを行う部屋に大きな祭壇のような神棚があるのみだ。ごくふつうの、「田舎の祖父母の家」といった雰囲気で、掃除もよくなされていて整然としている。



現在、日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんは、東北によく居られる、かわいらしいお婆さんだった。ここ最近、耳がだいぶ遠くなってしまったが、90歳を越えてもなおイタコ業を続けられている

祭壇のある部屋は8畳ほどの広さで、絨毯が敷かれており、南側に大きな鈴と幣、天照大神などを描いた掛け軸、注連縄の張られた祭壇があった。

その前に座布団が敷かれており、ここにタケさんは座って死者の魂を降ろすのである。

「とりあえずそこに座っててください」と江刺家さんが促し、タケさんに今日私がここに来た理由と経緯、写真や動画の撮影を行うことなどを教えていた。

「南部霊場伽羅陀山地蔵大士 恐山」の文字が入った白装束

やがて、さきほどの黒い洋服の上に「南部霊場伽羅陀山地蔵大士 恐山」の文字が入った白装束と、オダイジを背負った姿でタケさんが現れた。

この白装束はかつて恐山で商売を行う際、イタコまがいの人間と区別するために着ることが決まってからイタコの正式な装束になったという。そうして、祭壇の前に自力で向かわれると、私にむかって座り、深々と頭を下げた。

「今日はホンッドに遠いとっがら……ようこそお越しくださいましたねえ。それで、どなたを呼びますか？」

こうして、ついに死者の口寄せ。ホトケオロシが始まったのである。

タケさんは優しい笑顔を浮かべて、私に呼びたい人の名を訊ねた。私が呼びたい人は決まっていた。

「私が生まれる前に亡くなった、うちのじいちゃんをお願いします」

先の地元にいたカミサマの話で少し登場した祖父である。祖父は私の顔を見ずにこの世を去った。家族によれば、ずっと孫の顔が見たかったが、末期の胃ガンが見つかり、手の施しようもなく、私の誕生を待たずに亡くなったそうだ。子供の頃、よく父に「親父が生きてたらお前のことをたいそうかわいがったろうにな……」なんて話をよくされた記憶がある。その祖父と、会えるものなら会ってみたい。話せるものなら話を聞いてみたい。たとえ会話は無理でも……と私はこの日が来るまで決めていた。

93歳の高齢なのだから仕方もないが…

イタコが死者の魂を呼ぶのに必要な情報は、最低限「故人の忌日」である。タケさんの場合は、そのほか「死者の名前」と「住所」を必要とする。

祭壇の前に座ったタケさんは、手をついて耳を必死に私に近づけてその情報を得ようとする。江刺家さんからあらかじめ伝えられていたが、タケさんは耳が遠い。

93歳の高齢なのだから仕方もないが、本当に遠いのだ。私の言葉を何度も何度も「え？」「んえ？」と聞き返す。一度聞き取れても、それを頭の中で覚え唱えられるようにしなければならない。最初に名前を覚えても、次に住所を覚えようとしているうちにまた名前を忘れてしまったり、今度は住所があやふやになったり、本当に何度も何度も、丁寧に「んー？ えー……住所は……？」「本当にごめんなさいね……おじいさんの名前は○○さんだっけね？」と訊ねてくる。

「本来のイタコは盲目である」と何度も書いた。だからどれだけ耳が遠くとも、長めの情報を伝えられる手段は音や触覚にしか頼ることができない。

タケさんにとって身近な青森県内ならいざ知らず、まったく知らない土地の住所を最初から最後まで反復するのは目の見える人間であっても厳しいものがあるだろう。それを90歳を越えたお婆さんが、まして耳が遠い状態でするのだから、こうなってしまうのも当然だと思う。

最後のイタコも私と変わらぬ人間なのだ

きっと昔、師匠イタコから弟子が経を習っている間も、こんな感じだったのだろうなあ……と、私は彼女たち盲目の人が生き抜くために必死で生きた時間を追体験するような思いに駆られた。それと同時に、人間国宝か生き神様のような存在に思っていた彼女のことも「ちゃんと人間なんだなあ……」と思えて、不思議な安心感がこみ上げてきた。最後のイタコも、私と変わらぬ人間であり、やっぱりそのあたりを歩いている田舎のお婆ちゃんなんだな……と。

本来、イタコは目が見えない代わりに聴覚や触覚、嗅覚が研ぎ澄まされるという。それによって、例えば客が漁師の人であれば魚の生臭い匂いで家業を想像したり、声の質感やトーンで言葉にならない感情や秘めたる想いを感じ取ったり、イタコマチに並ぶ人たちが交わす雑談から情報を得て、順番が回ってきた客の相談に応対するのである。それが一般の人には「なぜそんなことがわかるんだろう」と神秘性を帯びるわけだ（ちなみにこれはコールドリーディングと呼ばれる立派な話術である）。そんな大事な聴覚が衰えてしまっていても、このように今でも巫行を続けられるのは、長年の経験がゆえであろう。

私は声が低めで、おまけに前歯がすきっぱであるため、サ行とナ行、マ行の音を伝えるのに実に苦労した。一音一音丁寧に、嚙んで含めるようにタケさんに言葉を伝えた。

いよいよこれから、あの世から魂を呼び下ろす

そんなやりとりがひとしきり続き、ようやく無事にすべての内容をタケさんは覚えた。

「大変なイダッゴだねえこれ。ごめんなさいねえ。やっどおぼえだよ」

そう言って舌をペロリと出しそうなほど茶目っ気のある、恥ずかしさを隠すような笑顔を浮かべると、タケさんは祭壇に向き直った。いよいよこれから、あの世から魂を呼び下ろすのである。

タケさんは左手にあるお鈴をまず数回鳴らした。そして、ホトケオロシの言葉が唱えられ始めた。

※中村タケさんの「93歳」は取材当時の年齢です。また、タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

〈今まさに自分の目の前で、イタコが霊を降ろしている！ 数珠をかき鳴らし、小さな体を祭壇に埋めるように…「日本最後のイタコ」が死者の魂を呼び出した“10分間”のリアル〈写真あり〉〉へ続く

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））