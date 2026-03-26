横浜FCが公式発表

横浜FCは3月26日、FW伊藤翔が2025シーズンをもって現役を引退することを正式発表した。

後日、引退記者会見が実施される予定となっている。

現在37歳の伊藤は、中京大付属中京高から2007年にフランスのグルノーブル・フット38へ加入。2010年に清水エスパルスへ移籍すると、その後は横浜F・マリノス、鹿島アントラーズでストライカーとして活躍した。2021年に横浜FCへ完全移籍し、松本山雅FCへの期限付き移籍を経て、2022年からは再び横浜FCの主力としてチームを支えた。

プロ生活19年でのJリーグ通算成績は、J1リーグで280試合48得点、J2リーグで76試合17得点を記録。カップ戦などを含めると、日本国内で通算400試合以上に出場した。高い身体能力を活かしたポストプレーや、勝負強さを感じさせるシュートで多くのファンに愛された。

伊藤のコメントは以下のとおり。

「この度、伊藤翔は正式にプロサッカー選手引退を発表させていただきます。長きに渡り応援してくださった皆様、サポートしてくれた皆様、パートナー企業の皆様、本当にありがとうございました。ありがたい事に長い活動になったので思い出はここですべて発表できませんが、大きな声援と叱咤激励、満員のスタジアムの雰囲気は一生忘れる事はできないでしょう。

グルノーブル・フット 38、清水エスパルス、横浜 F・マリノス、鹿島アントラーズ、横浜 FC、松本山雅 FC、それぞれの土地でいろんな出会いが自分の財産となりました。嬉しいことに自分の口から喋る機会を作っていただけるので、そのタイミングでまたいろいろな事をお伝えできればと思います。今後とも伊藤翔をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました」 （FOOTBALL ZONE編集部）