〈玄関に現れたのは“田舎の小さなお婆ちゃん”だったが…日本最後・最高齢のイタコ（93）が白装束に着替えて「ホトケオロシ」を始める“一部始終”がすごかった〉から続く

死者の魂を自らの体に降ろし、その言葉を語る青森の民間霊媒師「イタコ」。かつては県内に多数存在したが、医療の発達や後継者不在により、厳しい修行を経た本来の“盲目のイタコ”は今や絶滅寸前となっている。

【画像】イタコの儀式に用いる道具。なかでも数珠は極めて呪術的な要素が強いという

ここでは「日本最後」とも言われる93歳のイタコ・中村タケさんに、生まれる前に亡くなった祖父の口寄せを依頼した体験を記した『日本遠国紀行』（笠間書院／著：道民の人）の一部を抜粋。儀式の一連を紹介する。

◆◆◆

日本最後のイタコが始めた「死者を呼ぶ祈り」

「一心、おぼし願い奉る……お力をください。おぼし願い奉る……、極楽の、役人に導きの力を……お頼み申す……」

「一心、願い奉る……北海道（住所）の（名前）、（忌日）に別れた、お爺さんを……娑婆のたよりの……降りてきてください、一心、お頼み申す……」

「ありがたい釈迦如来、阿弥陀如来、高野の弘法大師様。恐山の慈覚大師様、閻魔大王様……、三途の川の……十三仏、道しるべの役人どもに……願い頼み奉る。一心……南無阿弥陀仏……南無阿弥陀仏……」などと、一定のリズムと調子で、まずは神様や仏様に力を貸してもらいながら、浄土にいる霊を呼ぶのである。もちろんこのお経は、神社やお寺で唱えられているような標準語の語調ではなく南部訛りで、ところどころ聞き取れない内容もある。何度も何度も繰り返される神仏の名は青森県内のものだけでなく、釈迦如来や阿弥陀如来、普賢菩薩など多岐にわたっており、「あらゆる神仏よ、力をお貸しください。浄土にいる○○さんという霊よ、どうか迷わずこの世へ降りてきてください」という形を繰り返しているのがわかった。



ホトケオロシを始めたタケさんは、あの世から魂を呼ばう経文を唱え続ける。時折、イラタカ数珠のじゃらじゃらという音色やお鈴が鳴らされ、聞いているうちに魂を呼んでもらう側の自分も一種のトランス状態に入ったようにその雰囲気に呑まれていく。

その間にもタケさんはお鈴を鳴らし、やがてイラタカ数珠を手に絡めて、じゃらじゃらとかき鳴らし始めた。イラタカ数珠は古銭や動物の牙なども一緒に繫がれているため、一般的な数珠にはない金属的な響きが入っていて、楽器の音色のようにも感じる。

イタコが背負っている師匠からもらったオダイジは、イタコが悪霊や生霊に取りつかれるのを防ぐ役割があるといい、イラタカ数珠も牙や骨は同じく霊を呼ぶ際に一緒にとり憑こうとする悪霊などを祓う呪術的な役割がある。古銭は三途の川の渡し賃でもある。

タケさんが何度も言う「一心」は祈りの言葉であり、経の調子を整えるためのフレーズのようにも聞こえた。

「降りてきてください……」と祈り続ける

そのうち、タケさんはだんだんとせわしなく頭を振りながら数珠を繰り、体全体を使うようにして祈りを深く深く捧げるよう、経の言葉を発し続けた。とくに「降りてきてください」と「南無阿弥陀仏……南無阿弥陀仏……」の祈りの言葉と、フレーズの最後にあたるであろう箇所では、祭壇にその小さな体そのものを埋（うず）めるように深々と頭を下げ、鈴を大きくたたき、数珠をかき鳴らして祈った。まさに「一心に願い祈る」という表現そのものに感じた。

恐山方式のホトケオロシでは、この仏を呼ぶ前の過程が極めて短いか、あるいはほとんど存在しない。しかし、本来のホトケオロシではこの過程はかなりしっかりしており、魂を呼ぶにも「必ずこの時間内で降りてきてくれる」ということもないという。呼び出したい魂の機嫌や客との間柄によって10分程度と短いこともあれば、長ければ30分から1時間近く呼んでも降りて来てくれないこともある。特に亡くなったばかりの霊や自殺した人の霊を呼ぶ際は時間がかかりやすいそうで、その間、イタコは何度も何度も上記の神と仏の力を借りるフレーズに「降りてきてください……」と祈り続けるのだ。

気づいたら霊が降りてきて、話している状態に

その後、霊が降りた状態では30〜45分程度語る。体力がいるのももっともだ。本来であれば1日に多くても3、4度降ろすのが限度で、また1度に複数の霊を降ろすこともできない。恐山では死者が言葉を語る時間を含めて1度の口寄せが10〜20分程度であるのは、商業的に数をこなす必要があることの裏返しというわけである。

私の場合は、ホトケを呼ぶ時間は約10分程度と短かった。祖父は私が生まれてくるのをたいへん待ち望んでいたそうだが、そのあたり関係性があるのだろうか。

ただ、特定の時間からはっきりと「霊が降りてきて喋っている」と認識するのはかなり難しかった。イタコの語りは一定のリズムで言葉がある程度のかたまりで分けられるようにして語られるのだが、逆に言えば、すべての言葉が繫がっているようにも聞こえる。霊を呼ばう段階と、霊が降りてきてその言葉を語る段階へ移行する際も語りがシームレスであり、慣れていなければはっきりと気づくことはまずできない。イタコに初めて霊を降ろしてもらった人はみな「気づいたら霊が降りてきて話している状態になっていた」というような感想を抱くそうだが、私もそうだった。

今まさに自分の目の前で、イタコが霊を降ろしている！

ある時からふと同じ言葉を語りつつも、今までと語っていることが違うような……、語調と声量が男性のような芯のある強いものに変わり、また語る内容も感謝や心配の情を言っていることに気が付いた。

「あの当時は、できればもうひとたび、助かってみたいという心の悔しさも、思いながら、とても別れの悔しさには言葉に言えないほど、残念であったが……」

「何を、ワシに、訊いで、みたいことあるのか？ ただ、どうしているかを、確かめの、供養であるのか？」

間違いない。これは死者の言葉だ。

私は感動を覚えた。今まさに自分の目の前で、イタコが霊を降ろしている！

イタコに憑いた霊は基本的に一方的な語りを行うというが、実際その通りであった。ともかく「呼んでくれてありがとう。会えて嬉しい」「もう会えないはずの身であるのに、会えたことに感謝する」「あの頃はとても無念であったが、今は立派になって本当に嬉しい。家族のことや仕事のことをしっかり頼むぞ」という内容を何度も繰り返して強調していた。

ホトケオロシが始まった頃、タケさんはしきりに咳ばらいをしていた。矍鑠（かくしゃく）としてはいるが、なにぶん90歳を越えた老女である。果たして体力は持つのだろうか……と不安な一面もあった。しかし、このホトケオロシの死者の言葉を語る段階に至って、彼女は覚醒したように咳払いも一切なく、ジャラリジャラリと数珠を繰り、頭を振り動かしながら、ひたすら一心不乱に死者の言葉を語り続けるのである。

私の祖父の語り「本当にありがとう」

彼女の語る、私の祖父の語りの一節を、文字に起こして掲載したい。

「嬉しい、一声の、便りに、届けてもらえて、夢にも届かぬ嬉しさいっぱいの、喜びを、与えてもらえる。何を、ワシに、訊いで、みたいことあるのか？ ただ、どうしているかを、確かめの、供養であるのか？ とても嬉しい、夢にも思わぬ、心に届くありがたさを与えてもらって、胸も、喉も、詰まるほどの、嬉しさいっぱいで、喜んで呼んでもらえるが、本当にありがとう」

「当時には、申し訳なさで、助かりたいと、もう5年もお前らのそばで暮らして、言って答え、喜んでもらって、すべてのことに思いを届けてみたいと思ったけれども、あれも自分の運命と、もう及ばぬことと思いながら、今はあんたたちの幸せいっぱいに、暮らしてくれることを一番心の願いにしながら、立派な供養の喜びを一番安心して、しがり（しっかり）成仏しているから、もう心配しないで、あなたたちが、幸せに暮らしてくれれば、わしどもも偉い役人どもに導かれて、極楽という、偉い役人どもに、認めてもらって、もうホトケの浄土に成仏している」

「いづになっても、体のごとと、火の用心と、交通面を注意しながら、ワシの三十三回忌の来るまでも、四十九回忌のくるまでも拝んでもらえる、楽しい思いを頼りにしながら、守る元気を届けたいと思っている。あの世にまわっても、あなたたちの、皆にしっかり家業というものに希望も望みも果たせる幸せを、暮らしていることを見届けながら、守っているよという嬉しい思いで暮らしている。今日今日の供養は、夢にも及ばぬ、言いてみたいこと、言わせてもらえる嬉しさと喜びで……本当にありがとう。」

「おかげで、死出の山も歩げで、三途の川も渡れで、目の中に入れても痛くない、お前にワシの命日と名前言ってホトケと喜ばせてくれるありがたさを……一年の思い出にしながら、喜んで守って暮らすから、いづになっても人の利にのらないよう、人の見る目をもって、お金に対する望みや欲にかけてのことには決して期待しないで、一番スムーズに過ごせる道を心掛けながら、ずっとオレの四十九回忌の来るまで、拝んで喜ばせてくれろ。何か知らせたいときは夢に出て、そばに立って夢に出て、知らせたいと思っているし、また時の次第には、カラスの声でも届けたい。うちの近くで、カラスがもし声届ける、気になる声届けることあったら、4、5日は、交通面と体を大事にして、ワシのホトゲの教えだことだったと信じて、暮らしてちょうだい」

イタコの語る言葉の中に、祖父の面影を感じた

言葉に一定のパターンや伝えたいことが見られるが、ともかく「安心するように」と「供養をしてくれてありがとう」「お前たちをずっと見守っている」ということを繰り返している。こうした点からも、イタコの口寄せが、死者の供養という意味合いもあれど、今を生きる人間、客の心を癒すためのものであることが見て取れる。

それにしても……私は彼女の語る言葉の中に、祖父の面影のようなものを感じたのは事実である。

父母によれば、祖父は大変な博打好きで、若い頃は「花札やるべ」と聞くと目の色を変えて飛び込んでいったという。他の賭け事はまるでせず、借金もこしらえなかったが、ともかくお金に苦労した。おかげで父はすっかり博打が嫌いになったほか、お金にだらしない人や他人に利用されることを毛嫌いする人物になった。そして、カラスという表現も興味深かった。子供の頃は家のまわりにやたらとカラスがいた。それが最近はめっきりいなくなり、先日帰省した際も父母から「最近カラスみえねぐなっでな。いい塩梅だがたまに家の周りで鳴がれると気味悪いっけ」と話されていたばかりであった。

おそらく彼女が語る死者の言葉は、特定の条件やその人と死者との関係性などをもとにいくつかの定型句を紡ぎ合わせている儀式的な言葉であるのは感じられた。しかし、それで神秘性というものがなく、単なる適当な語り芸であるということでは決してないと私はここにしっかりと書いておきたい。

死者の声にじっと耳を傾ける儀礼の場に

私がここに来たのは、日本最後のイタコのその姿とホトケオロシの業を一度でいいから目に収めておきたいという目的が多くを占めていた。いまや風前の灯である、日本の北の果てにわずかに命脈を保っている盲目のイタコの姿を……という意志であって、本来のイタコに会う目的であるはずの「死者に会いたい」という念は恥ずかしながら、「ずっと心の中で会いたい祖父に会えるかもしれない……でもそんなこと現実としてできるわけがない」と、どこか冷静に思っていたのだ。それだけに、どこか罪悪感めいたものを抱いてここへ来た。

だが、いざその場に座り、その姿を見ているとだんだんとイタコを介して語られる「死者」の言葉に真摯に耳を傾けている自分に気が付く。

実に不思議な感覚だった。一定のリズムで繰り返される死者の語りには、妙な説得力というのか、信頼感のようなものがある。タケさんの声そのものも、最初の祈っている最中は、信仰に熱心な老婆が一音一音祈りを込めて読み上げるお経のようであった。それがいまや朗々と、それでいて悲しく今にも泣き出しそうな声で感謝とうれしさ、私への心配の念を告げ続けている。時折、数珠をかき鳴らす音と、涙をしゃくり上げるようなすすり声、嗚咽をこらえるような響きがともない、そこには死者がこの世に帰ってくることができた嬉しさと、死に別れてしまった悔しさ、家族に対する愛おしさの情が溢れんばかりに籠っていた。

いつの間にかその場は、当初の朗らかな老婆と孫の2人のような語らいの場から、死者が何を語るのか、どんな感情を持っているのかじっと耳を傾ける儀礼の場に昇華していた。

※中村タケさんの「93歳」は取材当時の年齢です。また、タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））