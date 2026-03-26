「もう裸やん！」倖田來未、“ひも衣装”姿に驚がく「ターミネーター感」「スタイルよすぎ」 43歳の今も進化する“究極ボディ”
歌手の倖田來未（43）が25日、自身のインスタグラムを更新。「ライブ中に出てくる映像撮影中」とオフショットを公開し、大胆に肌を露出させたセクシーな姿を公開した。
【写真一覧】「もう裸やん！」ひも衣装姿で“究極ボディ”を披露した倖田來未
倖田は「水の中でたくさんのコードに繋がれてるシーン ブルーバックで想像しながらの撮影 1番辛かったのは、浮いてる風笑 腹筋ちぎれそーでした笑笑」と、25日にリリースしたライブDVD＆Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の撮影裏話を明かし、ひも状の衣装に身を包み大胆に肌を露出させて撮影に臨む様子を収めた写真をアップ。
ボディラインがあらわな衣装でクールにポージングする姿や、スタッフらと撮影に挑む場面もふんだんに盛り込まれており、時にはドット柄の靴下を履いて撮影するほほ笑ましい一面ものぞかせた。
大量公開された撮影オフショットに、ファンからは「もう裸やん！」「ターミネーター感」「スタイルよすぎ」「女版TMやないか！」「HOT LIMITを思い出してしまった」「エロカッコいい」「靴下が可愛すぎる」「くぅちゃんしか着こなせない衣装!!!流石すぎる」などと反響が集まっている。
【写真一覧】「もう裸やん！」ひも衣装姿で“究極ボディ”を披露した倖田來未
倖田は「水の中でたくさんのコードに繋がれてるシーン ブルーバックで想像しながらの撮影 1番辛かったのは、浮いてる風笑 腹筋ちぎれそーでした笑笑」と、25日にリリースしたライブDVD＆Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の撮影裏話を明かし、ひも状の衣装に身を包み大胆に肌を露出させて撮影に臨む様子を収めた写真をアップ。
大量公開された撮影オフショットに、ファンからは「もう裸やん！」「ターミネーター感」「スタイルよすぎ」「女版TMやないか！」「HOT LIMITを思い出してしまった」「エロカッコいい」「靴下が可愛すぎる」「くぅちゃんしか着こなせない衣装!!!流石すぎる」などと反響が集まっている。