アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を皮切りに、かつてないほど緊迫している中東情勢。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、日本が自衛隊を派遣するのか、国内外から注目されている。

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日本は過去、湾岸戦争の停戦後に、ペルシャ湾に掃海部隊を派遣した歴史がある。報道カメラマンの不肖・宮嶋は、この派遣部隊に同行したカメラマンの一人である。あのとき、灼熱の甲板のうえで何を目撃したのか--。



ドバイを出港した2日後、ペルシャ湾内のMDA7（機雷危険海域）近辺に投錨した補給艦「ときわ」。投錨と同時に艦首に日の丸が掲げられた。向こうに見えるのは掃海母艦「はやせ」。 撮影＝宮嶋茂樹

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日米首脳会談は大成功だったのか

トランプ大統領との首脳会談に臨んだ高市早苗首相。外交の専門家・評論家は「自衛隊派遣をもちかけられなかった」という点を評価しているが、ちょっと能天気すぎひんか？

相手はアメリカ建国以来250年、もっとも気まぐれな大統領である。「日本が侵略されたらアメリカはお助けする義務があるけど、アメリカが攻撃されても日本はお助けせんでもええ」などという、軍事同盟の不平等さに気づいていないワケがない。

もし台湾有事が起きれば、その次の狙いは沖縄県の南西諸島かもしれん。その時が来て、あの気まぐれ大統領が「日米安保なんかもうやめた」と宣言すればどうなるか？

日本のエネルギー自給率は13%である。産油国のアメリカと比べれば、ペルシャ湾岸諸国の原油への依存度は比べものにならない。このままガソリンが値上がりし続け、やがて備蓄原油も底をついたら、日本は確実に死んでしまう。

その日本の大動脈といえるシーレーンに、自衛隊を派遣すべきか否か。そんな一刻を争う判断を、アメリカの顔色を窺う姿勢でいいのか。

いずれにせよ、停戦になれば法的制限はなくなり、機雷掃海のために自衛艦が派遣されることになるやろ。我が国の海上自衛隊の機雷掃海能力は、世界トップレベルである。

今こそ語るべき、35年前の自衛隊ペルシャ湾派遣

実際、1990年の湾岸戦争の後、自衛隊は「ガルフ・ドーン（湾岸の夜明け）作戦」と銘打ち、ペルシャ湾に実動部隊を派遣し、サダム・フセインがばらまいた機雷のうち34発を処分した。約100日間にも及ぶ間、ペルシャ湾内の船舶の安全航行を確保してきたのである。

その後、アフリカ東部・ジブチには自衛隊の海外拠点が設置され、護衛艦や哨戒機が展開。彼らはアデン湾の海賊退治に従事し、現在も、ペルシャ湾も含めた中東の情報収集活動に当たっているのである。

しかし……歴史は繰り返すものである。

今から36年前、サダム・フセイン率いるイラク軍が突如クウェートに侵攻して勃発した湾岸戦争。我が国は130億ドルもの資金を差し出すばかりで、多国籍軍に参加することはなかった。エネルギーのほとんどをこの湾岸諸国に頼りながら、国際社会から「小切手外交」とバカにされたのである。

現場の自衛隊員たちが怒っていたワケ

1991年の停戦後、日本は国際社会からの白い目に耐えきれず、自衛隊法99条に基づき、ペルシャ湾への掃海部隊派遣を決定した。当時は初の実動部隊による海外派遣ということで、世論は二分し、国会審議も大荒れ。翌年のPKO（国連平和維持活動）法成立の際などは「牛歩戦術」まで飛び出したのである。

かくして日本政府は1991年6月、いま戦場と化しているペルシャ湾に掃海艇「さくしま」「ひこしま」「あわしま」「ゆりしま」4隻、掃海母艦「はやせ」、補給艦「ときわ」、計6隻の艦艇からなる掃海部隊の派遣を決定した。

当時、わずか500tほどの木造の掃海艇4隻、掃海母艦、補給艦各1隻ずつから編成された艦隊は、横須賀、呉、佐世保各基地から命がけの航海へ。しかし、テレ朝の看板番組「ニュースステーション」のメイン・キャスターであり、今年はじめに亡くなった久米宏氏は「今から行って、役に立つんでしょうかねぇ？ 行ったら機雷が1発も無かったなんてことになるんじゃないでしょうかねぇ……」などと発言していた。

しかし、自衛隊員からすれば、艦隊の派遣が遅れたのは国会審議が長引いたからに他ならない。皆はらわたが煮えくり返っていたと知ったのは、今や犯罪者の逃亡先と化したドバイのラシッド港で、補給艦「ときわ」に乗艦してからだった。

派遣部隊の「ときわ」と掃海母艦「はやせ」はいいとして、わずか500tほどの木造の掃海艇4隻にとっては、日本からペルシャ湾まではまさに大航海。実に1カ月もかかった。

ところで、なぜ軍艦なのに木造？ と首をかしげたそこの賢明な読者の方々。それにはペルシャ湾より深いワケがあるのである。のちほど説明しよう。

6隻の艦隊と511名の将兵の指揮を執る男

我々はまず「ときわ」に乗艦し、ラシッド港からMDA-7（Mine Danger Area＝機雷危険海域）といわれる機雷ウヨウヨの海域に向かい、そこで掃海母艦「はやせ」に乗り換え、さらに掃海艇「あわしま」に乗り込み取材を続けた。

まだまだ実動部隊としての女性自衛官の海外派遣など、夢にも見なかった時代。511名の自衛隊員は、全員が男性隊員であった。我々も乗艦中は乗員とともに、まさに「月月火水木金金」の艦隊勤務を続けた。

危険な海域で我々をエスコートしてくださったのは、のちに海上自衛隊最高位まで出世された、海幕広報室長・古庄幸一1等海佐と、PR幕僚・土肥3等海佐。6隻の艦隊と511名の将兵の指揮を執るのは第1掃海群司令であった落合蔲(たおさ)1等海佐である。

指揮官である落合1佐は、沖縄戦で牛島満陸軍中将とともに海軍陸戦部隊の指揮を執り、自決直前に「沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ 賜ランコトヲ」と訣別の電文を送った大田実海軍中将の三男。指揮官に任命される前の湾岸戦争勃発前には「自衛隊も行くべきだ」と講演しまくっていたものの、まさか自身が指揮官となって派遣されるとは思わなかったという。

機雷を見逃せば一発撃沈…まさに油断大敵の現場

航海中は、機雷を見逃して触雷しようものなら、排水量7000t超の「ときわ」とて一発撃沈であり、一瞬の油断が命取りとなる。艦首、艦橋からの「見張りを厳となせ」の命令は徹底されており、不肖・宮嶋も真夏のペルシャ湾内の鋼の甲板で目玉焼きが出来そうなくらいな灼熱の中、「機雷はいずこ」と部隊とともに汗と冷や汗をかいていた。

そもそも機雷といっても、日露戦争時代のような、海面にプカプカと浮かぶトゲだらけの毬栗(いがぐり)のようなものだけではない、いわゆる触発機雷。もっとも怖いのは、簡単に見つからないよう海面下に潜む、係維機雷や沈底機雷であった。係維機雷は海底から係留され、海中をブラブラしている機雷。沈底機雷は文字通り、海底に沈んだままの機雷である。

そんなんでどうやって船を沈めるんや……というと、艦体の磁気や航行中に出す音響、さらに微妙な水圧などを感知して目標深度まで上昇して爆発し、巨艦のキール（竜骨）ですら一発で折るのである。さらには感知した目標を追尾するホーミング機雷まであった。

機雷戦の最前線となる掃海艇が木造で小型だったのは、これらの探知機能を避けるためである。まあ現在は、耐用年数が長いFRP製（強化プラスチック製）に取って代わられているのだが。

機雷を見つけて終わりではない

日本はそんな木造掃海艇を造船できる技術を備えているうえに、世界トップレベルの掃海戦の「実戦経験」もある。先の大戦により、日本近海には日米双方がばらまいた機雷が無数にあり、現在も機雷は発見され続けている。朝鮮戦争では非公式に掃海艇が派遣され、その際は不幸にも「戦死者」まで出した。

そんな危険極まりない機雷を処理するためには、まずは慎重に係維索を切り、浮揚させなければならない。その後、離れた洋上から掃海艇艦首に備わる20mm機関砲で射撃して誘爆させ、無力化させるのである。

それができない機雷にはEOD（Explosive Ordnance Disposal＝水中処分員）が海中の機雷まで潜って近づき、機雷にC-4（プラスチック爆薬）を仕掛けてから、これまた離れたとこから誘爆させる。排水量10万tの原子力空母でさえ一発で沈められるほどの威力があるという機雷にびびって触針にちょこっと触れたり、自らが仕掛けるC-4を誤爆させたりでもしたら、人間の体なんぞきれいに消し飛んでしまう。

そんなクレイジーな任務を担っていたのが、高見2曹と波田野3曹らEOD（水中処分員）である。危険極まる任務に就くお二方はさすがぶっ飛んでおられ、機雷に向かう途中でフカに遭遇しても「足ひれで鼻っ面はたけばすぐ逃げるよ」と余裕をかますくらいであった。それくらい普段から恐ろしい訓練をやっているのである。

まるで大海で針を捜すような作業

いくらペルシャ湾内といえど、一歩港の外に出れば、もっとも狭いホルムズ海峡ですら幅は33km。そんな見渡す限りの海原で、敵に見つからないように敷設された機雷を見つけるのは至難の業であり、大海で針を捜すようなもんである。それでも目的を達成するためには、恐怖に打ち勝ち、怪しい海域を捜し回るしかない。それも確実に機雷がないことを証明するために、何度も何度も捜し回るのである。

ところは灼熱のペルシャ湾。もし機雷を見逃せば、排水量500tの掃海艇はもちろん、7000t超の「ときわ」もひとたまりもない。この困難な状況下から逃げることも許されず、恐怖に耐え、航海を続けなければならない。その苦難とプレッシャーは察して余りある。ましてや当時はメディアが鵜の目鷹の目で自衛隊の粗を捜していた最中である。

さらにペルシャ湾内には10カ国以上の多国籍艦隊が派遣されており、そんな中に遅れてやってきた掃海艇部隊は注目の的。もちろん国際社会から感謝されたものの、噂に違わぬその掃海戦能力をおおいに期待され、その期待に応える必要もあった。

それらのプレッシャーも跳ね返し、部隊は早朝から34度を超える灼熱地獄の中、油を必要とする日本のいや世界中の人々のため、安全な航路を確保すべく、機雷ウヨウヨの危険極まる海域で汗を流し続けていた。

艦内設備は「海水風呂」から「クリニック」まで

掃海艇内はハイテク機器やコンピューター満載でビンビンに冷房が効いていたが、艇内に常駐できたのは航海員だけ。あとはふいの触雷に備え、甲板に出ずっぱりである。ぶ厚いカポックと呼ばれるライフ・ジャケットと防弾ヘルメットを着用したままで、食事も甲板で摂らなければならない。

司令部も入れて511名の乗員は、皆若い。日の出から日没まで汗をたっぷりかく。しかし、洋上で真水が貴重なのは古今東西どこも同じである。洗濯は「はやせ」に乗り移って手洗い、入浴はせいぜい1週間に一度。「はやせ」でシャワーを浴びるか、「ときわ」の海水風呂である。

そんな「ときわ」には「ときわクリニック」と看板が掲げられた医務室が備わり、防衛医科大を卒業された妻島1等海尉と歯科医官も詰めておられた。さすが国の威信をかけて派遣された日本の軍艦である。そこら辺の下手な病院より近代的な設備が整い、万が一、手足を吹き飛ばされても、ちゃんと外科手術できるくらいの設備は整っていた。

その後、ペルシャ湾派遣掃海部隊は34発の機雷を発見。すべてを無事処理し、約100日にわたりこの海域の安全航行に寄与した。各国海軍も海上自衛隊の掃海能力とその成果に感嘆の声を上げ、海上自衛隊は「小切手外交」と揶揄され、失墜した国際社会での日本の評価を回復させた。511名の派遣部隊員のうち急病を発し、緊急帰国せざるを得なかった1名を除き、全員が3カ月以上の激務ののち無事帰国したのである。

“日本の終わり”は避けられるか

この時の成功体験から日本は翌年、PKO（国連平和維持活動）法を成立させる。同年、停戦直後のカンボジアに初の陸上自衛隊の実動部隊、600名の施設（工兵）大隊を派遣したのを皮切りに、2017年に南スーダンの部隊が完全撤収するまで25年以上、PKO派遣を続けた。

なお、実動部隊の派遣は現在ないが、南スーダンには現在も司令部要員として自衛隊員が派遣されている。そして不肖・宮嶋は、自衛隊PKO派遣において取材皆勤賞の、唯一の日本人となった。

さらに1991年の掃海部隊派遣を皮切りに、この海域にはインド洋での給油給水作戦派遣部隊にも3度同乗し、世界一の猛暑と恐れられるアフリカ、ジブチの海上自衛隊活動拠点にも3度訪れ、アデン湾での海賊退治や周辺海域の情報収集活動に従事する航空部隊や水上部隊にも同行してきた。また今回、イラン革命防衛隊の標的にされたバーレーンの多国籍軍統合司令部にも2度取材に訪れたのである。

アメリカがベネズエラやイランで行った軍事作戦は、たしかに「国際法違反」である。だが、石油備蓄が日に日に目減りし、日本の“終わり”が近づいているのも事実である。

イラン革命防衛隊によるホルムズ海峡の事実上の封鎖に、我が国はどう対応すべきなのか。一刻も早い決断が求められている。

撮影＝宮嶋茂樹

（宮嶋 茂樹）