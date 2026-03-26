NTTドコモは、4月から開催される「dポイント」キャンペーンを発表した。髙島屋とトイザらス・ベビーザらスが対象となる。

【髙島屋グループ】dポイント最大2000ポイントあたるキャンペーン

4月22日～5月6日までの期間中、髙島屋グループの店舗で100ポイント以上貯めたユーザーを対象に、最大2000ポイントが進呈される抽選が実施される。エントリーは不要。

抽選では、1等2000ポイントが100名に、2等100ポイントが3000名に進呈される。「タカシマヤアプリ」に登録したdポイントカードを提示することで、当選確率が5倍になるという。当選は1人1回まで。キャンペーンポイントは7月末に進呈されるとのこと。

【トイザらス・ベビーザらス】もれなくdポイント3倍キャンペーン！

4月23日～5月11日までの期間中、トイザらス・ベビーザらスの店舗で1ポイント以上貯めたユーザーを対象に、dポイント（期間・用途限定）が3倍進呈される。上限は1000ポイントで、エントリーが必要。オンラインストアは対象外となる。

また期間中、はじめてdポイントカードを提示して5000円以上を購入したユーザーを対象に、抽選で500名に1000ポイントがあたるキャンペーンも実施される。