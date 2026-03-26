ジェーシービー（JCB）は、クレジットカードで投資信託の買い付けができる「JCBのクレカ積立」について、本日26日18時から新たにマネックス証券での対応を開始する。

JCBでは最大10％還元

対象のクレジットカードは、JCBが発行する個人向けの「JCBオリジナルシリーズ」で、法人カードと家族カードは対象外。クレカ積立の金額に応じて、交換商品によって還元率が異なるJ-POINTが付与される。今回のマネックス証券への対応により、JCBのクレカ積立が利用できる証券会社は、松井証券、SBI証券を含めた3社となった。

マネックス証券でのサービス開始にあわせ、JCBは最大10％がキャッシュバックされるキャンペーンを実施する。新規入会の対象期間は3月26日～6月30日。キャンペーンの対象となるのは、対象のクレジットカード（JCBプラチナ、JCBゴールド、JCBカードS、JCBカードW／plus L）に新規入会したユーザー。

対象期間内に合計5万円以上のショッピング利用と「MyJCB」へのログインを行い、マネックス証券で対象カードでの積立設定をするとキャッシュバックの対象となる。なお、松井証券およびSBI証券での積立は本キャンペーンの対象外となる。

特典の内容はカードの券種によって異なる。JCBプラチナとJCBゴールドは積立金額の10％（最大1万円）、JCBカードSとJCBカードWは積立金額の5％（最大5000円）がキャッシュバックされる。

マネックスでは最大10万円が当たる

キャンペーンの特典内容 対象カード 還元率 還元上限 JCBプラチナ 10％ 1万円 JCBゴールド 10％ JCBカードS 5％ 5000円 JCBカードW（plus L含む）

マネックス証券が主催する「JCBクレカ積立開始記念キャンペーン」もあわせて開催される。期間は3月26日～6月30日。

対象期間中にキャンペーンへエントリーし、対象のJCBカードでのクレカ積立で月間合計5000円以上の買付を行ったユーザーの中から、抽選で現金がプレゼントされる。当選金額および人数は、10万円が1人、1万円が50人、1000円が400人となっている。

当選人数 賞品 1人 10万円 50人 1万円 400人 1000円

キャンペーン期間は3月26日～6月30日で、対象となる積立設定の期限は5月7日23時59分まで。クレカ積立が可能なすべてのファンドが対象となる。当選した場合、現金は8月末頃に証券総合取引口座へ入金される。

また、今回のキャンペーンで新たに投信積立を始めるか、2月中に投信積立の約定がなかった「つみたて開始・再開」のユーザーは、当選確率が6倍になる。さらに、すでに積立をしているユーザーでも、2月と比較して5月または6月の積立約定金額が5000円以上増額された場合は、当選確率が2倍となる。