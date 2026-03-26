全店実食調査！ 『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荻窪のそば店『本むら庵 荻窪本店』です。

凛とした姿に、老舗の美学を味わう

百年続く、石臼挽き・自家製粉の蕎麦の名店。ここでは「鍋焼きうどん」までもが凛とした美しい風情を見せてくれる。ふたを開ければ、湯気の向こうに大きな海老天がどんと鎮座し、澄んだツユには凛々しい結び三つ葉が浮かんでいた。

鍋焼きうどん2600円

『本むら庵 荻窪本店』鍋焼きうどん 2600円 彩りも美しく具材が並ぶ。きりっとしたツユはすっきりとして食べやすい

鍋焼きうどんはどこも似ているようでいて、その細部に店の流儀が宿る。角型の焼きかまぼこを大きな三角形に切るのは、ここならでは。玉子は生ではなくあえての茹で玉子。「ツユが濁らないように」と聞けば、なるほどと思う。

「煮詰まることを考え、少し薄めに仕上げます」とは4代目の小張勝彦さん。

中太の手打ちうどんが、そのツユによく馴染む。途中、薬味の大根おろしを加えると、味わいに清々しさがスッと広がる。

変わらないおいしさにはちゃんとワケがある。最後のひと口まで楽しませてくれるのは、やはり老舗の底力だ。

『本むら庵 荻窪本店』種自慢！・海老天・茹で玉子・かまぼこ・湯葉・お麩・煮人参・煮竹の子・煮椎茸・長ねぎ・三つ葉

『本むら庵 荻窪本店』店主 小張勝彦さん

店主：小張勝彦さん「旬のお料理やお酒と一緒に楽しむのもまた格別ですよ」

『本むら庵 荻窪本店』店内の窓からは、著名な盆栽師が手がけたという盆栽庭園が眺められる

荻窪『本むら庵 荻窪本店』

［店名］『本むら庵 荻窪本店』

［住所］東京都杉並区上荻2-7-11

［電話］03-3390-0325

［営業時間］11時〜21時半（21時LO）

［休日］火、第1・3水（祝の場合は営業、翌日休）※12月31日は営業、年始休業あり

［交通］JR中央線ほか荻窪駅西口から徒歩8分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、冬の名物「牡蠣そば」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】なんて美しい！ 老舗そば屋が手がける、最後の一口まで楽しませてくれる鍋焼きうどん（8枚）