歌手の工藤静香さんは3月24日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：工藤静香さん公式Instagramより）

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歌手の工藤静香さんは3月24日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さを披露しました。

【写真】工藤静香の圧巻スタイルショット

「レコーディングお疲れ様でした」

工藤さんは「あ〜時間かかってしまった。でも　この歌最高！！　今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。新曲のレコーディングをした際のオフショットを披露しています。

1枚目は全身ショットで、黒いトップスに鮮やかなブルーのカーディガンを羽織り、タイトなレザーパンツを合わせたコーディネートです。すらりと長い美脚が際立つ圧巻のスタイルで、クールで華やかな大人の魅力があふれています。

ファンからは、「スタイル抜群〜！！ビックリです」「めっちゃ可愛い」「足長っ」「アルバム発売たのしみ」「静香さんの革パンコーデ大好きです」「かっこいい」「レコーディングお疲れ様でした」「細〜〜いびっくり」と、称賛の声が相次ぎました。

「喉潰れる！」

20日にも「喉潰れる！笑笑笑笑　2日に分ける！　大人な決断」と、レコーディングの様子を動画で披露していた工藤さん。このときはデニムのパンツ姿でした。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)