「細〜〜いびっくり」工藤静香、タイトパンツで圧巻スタイル披露「足長っ」「革パンコーデ大好きです」
歌手の工藤静香さんは3月24日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さを披露しました。
【写真】工藤静香の圧巻スタイルショット
1枚目は全身ショットで、黒いトップスに鮮やかなブルーのカーディガンを羽織り、タイトなレザーパンツを合わせたコーディネートです。すらりと長い美脚が際立つ圧巻のスタイルで、クールで華やかな大人の魅力があふれています。
ファンからは、「スタイル抜群〜！！ビックリです」「めっちゃ可愛い」「足長っ」「アルバム発売たのしみ」「静香さんの革パンコーデ大好きです」「かっこいい」「レコーディングお疲れ様でした」「細〜〜いびっくり」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】工藤静香の圧巻スタイルショット
「レコーディングお疲れ様でした」工藤さんは「あ〜時間かかってしまった。でも この歌最高！！ 今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。新曲のレコーディングをした際のオフショットを披露しています。
1枚目は全身ショットで、黒いトップスに鮮やかなブルーのカーディガンを羽織り、タイトなレザーパンツを合わせたコーディネートです。すらりと長い美脚が際立つ圧巻のスタイルで、クールで華やかな大人の魅力があふれています。
「喉潰れる！」20日にも「喉潰れる！笑笑笑笑 2日に分ける！ 大人な決断」と、レコーディングの様子を動画で披露していた工藤さん。このときはデニムのパンツ姿でした。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)